Különleges nap volt az olimpián

A hajdani szovjet, majd orosz korszak után már régóta új szelek fújnak a páros műkorcsolyázásban, de talán ennek ellenére is meglepő, hogy német páros győzött, egy kínai és egy kanadai kettős előtt. Aliona Savchenko Ukrajnában született, 2002-ig hazája színeiben versenyzett. Később Németországba költözött, ahol először Robin Szolkowyval versenyzett, majd párja visszavonulása után Bruno Massot-val versenyzett. Massot francia, országa szövetsége nem akart először hozzájárulni, hogy német színekben induljon a páros. Két különböző országot nem képviselhet egy páros, a franciák pedig pénzt kértek Massot elengedéséért. Először 70 000 eurót, utóbb már megelégedtek 30 000-rel is. A kettős a 2015-2016-os idényben kezdett együtt versenyezni, s most felért a csúcsra. A 34 éves Savchenko, két, Szolkowyval nyert bronz után, olimpiai bajnok lett.

Alpesi síben két aranyat is kiosztottak. A női óriás-műlesiklást az amerikai Mikaela Shiffrin, a férfi lesiklást a norvég Aksel Lund Svindal nyerte meg. Svindal, aki egyébként már 2010-ben Vancouverben is győzött, 35 évesen a valaha volt legidősebb olimpiai bajnok lett az alpesi szakágban. Mikaela Shiffrin Szocsiban műlesiklásban nyert, Phjoncshangban óriás-műlesiklásban – de még három másik számban is versenyez majd. Egyből vissza kell lépnie, mert a halasztások miatt túl sűrű lett a program. Három kétszeres olimpiai bajnok amerikai alpesi síelő van egyelőre (Shiffrin, Ted Ligety és Andrea Mead Lawrence), Shiffrinből könnyen háromszoros is lehet.

Nagy napjuk volt a norvégoknak, három aranyat nyertek. Svindalon kívül Ragnhild Haga győzött sífutásban (női szabadstílusú 10 km), valamint Johannes Thingnes Bö a férfi 20 km-es sílövészetben. Utóbbi ezzel utolérte a bátyját, a Phjongcshangban ugyancsak versenyző Tarjeit, aki, igaz, váltóban, Vancouverben. A nap egyik bravúrja a svéd Hanna Öbergé. A női 15 kilométeres sílövészetben hibátlanul lőtt – ebben a számban erre korábban egyetlen olimpiai bajnoknő sem volt képes. A svédek eddig mind az öt érmüket sílövészetben vagy sífutásban nyerték Dél-Koreában. Hanna Öberg mögött a szlovák színekben induló, egyébként orosz, hajdanán a Szovjetunióban, Tyumenyben született Anasztaszija Kuzmina végzett a második, a harmadik phjongcshangi aranyáért küzdő Laura Dahlmeier a harmadik helyen. Kuzmina immár ötszörös olimpiai érmes, s ezzel Szlovákia valaha volt legsikeresebb téli olimpikonja. A bátyja, Anton Sipulin is olimpiai bajnok, orosz színekben.

Férfi hódeszkában nem észak-amerikai győzelem született – ez meglepetés. A francia Pierre Vaultier ugyanakkor igazi nagyágyú, ő győzött Szocsiban is.

Szánkóban folytatódott a németek nagyszerű sorozata, ezúttal váltóban győztek. Ebben a sportágban összesen tizenkét érmet osztottak ki az olimpián, hatot a németek vittek el. A négy aranyból három lett az övék.

Először jutott másnak aranyérem a gyorskorcsolya-versenyeken, mint a hollandoknak: Kanada szerzett aranyérmet. Igaz, Ted-Jan Bloemen 2014-ig holland színekben indult, csak akkor választotta, kihasználva édesapja kettős állampolgárságát, a kanadaiakat.

