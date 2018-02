Combizomszakadást szenvedett Fucsovics Márton

Fucsovics Márton sűrű öt héten van túl, hiszen az Ausztrál Openen a nyolcaddöntőig jutott, ahol csak Roger Federer tudta legyőzni, utána a Belgium elleni Davis Kupa-mérkőzésen lépett pályára, majd a múlt héten a budapesti Challenger-tornán jutott az elődöntőbe.

A hazai versenyen többször is orvosi segítséget kért, és kiderült, nagyobb a baj, mint gondolta. Most Facebook-oldalán jelentette be Fucsovics, hogy az MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy részleges combizomszakadása van.

Emiatt lemondta a jövő heti, marseille-i ATP 250-es tornát, és a posztolt kép tanúsága szerint is kezelésekre jár.

"Napi több kezelést kapok, jó kezekben vagyok, így fejben már készülök a dubai-i ATP 500-as tornára és az amerikai ATP 1000-es versenyekre" - írta a magyar teniszező, aki eszerint gyors felépülésben bízik, mert a dubaji torna alig tíz nap múlva, február 26-án kezdődik.

