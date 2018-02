Még nem volt ilyen: februárban játsszák a BL-döntőt

Nem túlzás: a sorsolás pillanata óta az európai futball hívei erre a mérkőzésre várnak. A Real Madrid és a Paris Saint-Germain párharca, a címvédő és az ősz leggólerősebb alakulatának csatája akár döntőnek is beillene. Ám a két gárda már a nyolcaddöntőben találkozik – az egyik nagy csalódással zárja majd a mostani BL-sorozatot.

A Real Madrid 2017-ben története kupákban leggazdagabb évét teljesítette, öt jelentős trófeát nyert, erre még nem volt példa az egyesület történetében. Ugyanakkor a spanyol szuperkupa-döntő megnyerése után a csapat 2017 őszén csak a nemzetközi porondon szerepelt jól, a hazai fronton szinte behozhatatlan hátrányba került a Barcelonával szemben. Az addig sikeres csapat válságáról, a kulcsjátékosok jóllakottságáról, a négy év alatt három BL-győzelmet szerző együttes kiégéséről cikkezett a sajtó, meg arról, hogy hiába mondta Florentino Pérez klubelnök a nyáron, hogy Zinedine Zidane addig marad a királyi klub vezetőedzője, ameddig csak akar,

a PSG ellen mégis Zidane állása a tét.

A helyzet január vége óta kicsit csak, de változott, ezért is nehéz tippelni a mostani párharc kimenetelére. A nemzetközi porondon ősszel is eredményes Cristiano Ronaldo magára talált a spanyol bajnokikon is, a Real Madrid tizennyolc gólt szerezve tudta le a legutóbbi négy bajnoki találkozóját. Bebizonyosodott, hogy Gareth Bale mégis sokat tud lendíteni a támadójátékon, s hogy akad egy fontos pártfogója a csapaton belül: Cristiano Ronaldo.

A portugál állítólag nem szereti, ha Isco játszik,

szerinte a spanyol támadó középpályás, akinek technikai képzettsége szinte példa nélküli még a Real Madrid világklasszisokkal teli keretében is, túlságosan sokat pepecsel a labdával, túl sokszor nyúl hozzá, nem futballozik eléggé gyorsan.

Így aztán nem meglepő, hogy a spanyol források szerint a Navas – Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Modrić, Casemiro, Kroos – Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo tizenegy kezd majd este a Bernabéuban.

Az ellenfél, a Paris Saint-Germain vélhetően nélkülözi majd Kylian Mbappét, a BL-történet leggólerősebb tinédzserét, akit éppen a Real Madrid szeretett volna a nyáron megszerezni, ám az ifjú szélső a Monacóból inkább a PSG-be lépett át. (Mindazonáltal Mbappé szerepel a 19-es keretben, elutazott Madridba.) Játszik majd ellenben Ángel Di María, a korábbi Real Madrid-futballista, akit minden bizonnyal fütty vár majd este, miután közölte, neki a Madrid már semmit sem jelent, lezárta életének azon fejezetét, ellenben

nagyon szívesen futballozna a Barcelonában.

A franciák szerint egyébként a PSG Areola – Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa – Rabiot, Diarra, Verratti – Di María, Cavani, Neymar tizenegye, amelyből még hiányzik is Mbappé, Draxler, Pastore és Meunier, legalább olyan erős, mint a spanyoloké. Különlegesen érdemes az arab világból visszatérő Lassana Diarra személye:

2009 és 2012 között ő volt az akkori Real Madrid Casemirója.

A másik szerdai mérkőzésen Portóban lép pályára a Liverpool. Mindkét meccs 20.45 órakor kezdődik.

