Katonás címvédés az olimpián

A tervezett hat szám helyett – a továbbra is nagyon rossz időjárás miatt – csak négyben avattak olimpiai bajnokot Dél-Koreában. Elhalasztották az alpesi sízők soros számát és nem rendezték meg a női sílövőknek kiírt versenyt sem. Elkezdődött ellenben a férfi jégkorongtorna, ami „normális esetben” mindig a játékok egyik fénypontja. Most ellenben nincsen „normális eset”.

A négy szerdai aranyból kettő a németeknek jutott, a kettes szánkóban a Tobias Wendl, Tobias Arlt pár, északi összetettben Eric Frenzel győzött. A németek összesen hét aranynál járnak, valószínűleg, ha meg tudják rendezni a női sílövők számát, már a versenyek harmada előtt elérték volna a Szocsiból hazavitt aranyérmek számát, nyolcat. Úgy tűnik, a Távol-Kelet nem rossz ómen a számukra, az eddigi legtöbb aranyat 1998-ban, Japánban, Naganóban szerezték: 12-t.

Ami a szerdai győzteseket illeti, a két Tobias 2014-ben is győzött ebben a számban, mindketten már háromszoros olimpiai bajnokok, miután Oroszországban a csapattal is nyertek. A németek uralják a szánkós számokat, még akkor is, ha Felix Loch elrontotta az egyes szánkót. A második két számban két-két érmet, köztük egy-egy aranyat nyertek, s még hátra van a csapatverseny. A két Tobinak becézett pároshoz hasonlóan Eric Frenzel is megvédte Szocsiban megszerzett olimpiai elsőségét. Mindhárman a Bundeswehr katonái, nyilvánvalóan sportolóként.

Folytatódott a holland gyorskorcsolyázók diadalmenete is, inkább az a meglepetés, hogy csak az aranyat vitték el Jorien ter Mors révén a női 1000 méteren, s mögötte két japán végzett. A hollandok 11 érmet szereztek eddig, ebből kilencet a hagyományos gyorskorcsolyázásban, s kettőt rövidpályásban. Mind a három női számban más-más versenyzőjük nyert, igazolva, hogy tényleg nagyon gazdag a választék, nem egy-két kiemelkedő versenyzőjük van.

A nap negyedik aranya az Egyesült Államoké lett, a hódeszkások félcsőversenyében Shaun White – túlzás nélkül a sportág valaha volt legnagyobb alakja – már a harmadik olimpiai aranyérmét nyerte meg. Szívrendellenességgel született, mire megünnepelték az egyéves születésnapját, már túl volt két műtéten. Nagyon korán elkezdett snowboardozni, hétéves kora óta van egyéni szponzora. Immár meglehetősen konszolidált frizurát hord, de korábban hosszú, vörös tincsei miatt megkapta a „Repülő paradicsom” becenevet. Phjongcshangban megnyerte a téli olimpiák történetében az Egyesült Államok századik aranyérmét.

