Nagy ütközések után az egyik Liu-testvér jutott tovább

Liu Shaolin Sándor futamgyőztesként jutott tovább, testvérét viszont egy ütközés miatt kizárták.

A nők 500 méteres versenyében Keszler Andreának és Jászapáti Petrának sem sikerült bejutnia az elődöntőbe.

Elsőként a harmadik olimpiáján szereplő Keszlert szólították jégre. Futamában a kanadai Kim Boutin, aki az idény négy vk-futamából kettőn indult el, de akkor első és második lett, lerajtolta a világcsúcstartó brit Elise Christie-t és a tatabányai versenyzőt is. Christie visszaelőzte tengerentúli ellenfelét, míg Keszlernek, noha tapadt esélyesebb riválisaira, nem sok esélye volt a továbbjutásra, nem tudott előzni. Az utolsó kanyar kigyorsításánál meg is botlott, elesett, ahogy Boutin is, de a sorrend nem változott. A német Anna Seidel lemaradva negyedikként haladt át a célvonalon.

"Az volt a papírforma, hogy Boutin lerajtol, az egyik legjobb ebben. Ha nem sikerül neki, akkor ő sem tudott volna megelőzni" - értékelte a futamot Keszler, aki hozzátette, ilyen gyorsan otthon nem tudnak korcsolyázni, így arra büszke, hogy a világ két legjobbját szorosan tudta követni. Az esésével kapcsolatban úgy fogalmazott, nagyon szűken akart kanyarodni, hátha lesz esélye az előzésre, de rálépett egy bójára. A könnyeiről csak annyit mondott, nem a keserűségnek szólnak, hanem annak a feszültségnek, amit az okoz, hogy két héten át csúcsformában kell lenni, ami nagyjából lehetetlen szerinte.

A 19 éves Jászapáti a legrosszabb, négyes pozícióból rajtolt, nem is tudott előrébb lépni. A szegedi gyorskorcsolyázó végig az utolsó helyen haladt a futamában, csak az utolsó kanyart követő kigyorsításban próbált előbbre kerülni, s bár centiken múlott, de ez nem sikerült neki. A továbbjutó első két helyen a kínai Csü Csun-jü és a hatszoros világbajnok dél-koreai Csoj Min Dzsong zárt, míg a táv Európa-bajnoka, az olasz Martina Valcepina szintén kiesett.

"Az is nagy dolog, hogy idáig eljutottam, de az persze picit bánt, hogy ilyen kevéssel, csupán egykorcsolyányi hosszal maradtam le a továbbjutásról. Ilyen jól még sosem tudtam kijönni az utolsó kanyarból" - mondta mosolygósan Jászapáti Petra.

