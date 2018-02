Ezért szárnyal Szalai Ádám

A Hoffenheim 4-2-re verte a Mainzot a német bajnokságot, Szalai Ádám pedig két gólt szerzett. A magyar válogatott csatár ezzel idén négy meccsen már három gólnál jár. Jó formája a csapat drukkereit is megihlette, akik új dalt írtak róla.

„Akár ragyog a nap, akár ömlik az eső,

mikor Szalai Ádám megint betalál,

minden hoffeinheimi tudja,

jövőre az európai kupa vár” - írta az NSO a Bild alapján.

A Bors közben arról írt, hogy Szalai remek formája többek között annak is köszönhető, hogy rátalált a szerelem. A helyi sajtó hónapok óta tényként közli, hogy Szalai a német celebbel, Angelina Hegerrel jár, bár még nem vállalták kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. A szőke szépség a 2014-es Nagy Ő című tévéműsor döntőseként robbant be a köztudatba. Angelina azóta valóságshow-kban és a német Playboy-magazinban is szerepelt. A 26 éves hölgy 2016-ban viharos körülmények között szakított Leonard Freier német celebbel, tavaly ősszel pedig ittasan okozott karambolja miatt került a címlapokra.

