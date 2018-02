A téli olimpiák klasszikus versenyszáma, a férfi lesiklás lesz a phjongcshangi játékok vasárnapi programjának legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye, amelyben Kékesi Márton is szerepel.

A férfi lesiklás soha nem egy- vagy kétesélyes verseny, bármikor előfordulhat meglepetés, ahogy négy éve Szocsiban is, ahol az osztrák Matthias Mayer "orozta el" az aranyat a favoritok elől.

Ezúttal a svájci Beat Feuz és a norvég Aksel Lund Svindal tűnik a legjobbnak, előbbi mindössze 40 ponttal előzi meg utóbbit a világkupában. A világbajnoki címvédő Feuz három, a számban kétszeres világbajnok Svindal két futamot nyert az eddigi hét vk-versenyből, ráadásul mindketten ötször állhattak dobogóra.

Rajtuk kívül még az idén szintén vk-győztes német Thomas Dressen, az olasz Dominik Paris, továbbá a norvég Kjetil Jansrud érhet a csúcsra, ha valóban meg tudják rendezni a versenyt vasárnap: az időjárás-előrejelzések szerint ugyanis erős szél várható a helyszínen, ami veszélyezteti a lebonyolítást. Végső döntés csak a rajt előtt egy órával (magyar idő szerint éjjel kettőkor) várható.

A magyarokat Kékesi Márton képviseli, akinek vérmes reményei nem lehetnek, de "bevállalós", bátor futamot ígért, ahogyan a tavalyi világbajnokságon is szerepelt.

A sílövők 10 kilométeres férfi sprintszáma viszont valóban kétesélyes párharcnak tűnik a kétszeres olimpiai bajnok francia Martin Fourcade és az első ötkarikás címére hajtó norvég Johannes Thingnes Bö között. A páros egészen elképesztő fölénnyel versenyez a szezonban, a vk eddigi 15 egyéni viadalából 14-et ők ketten nyertek.

A sífutók 15+15 kilométeres viadalának favoritja a norvég Johannes Hösflot Klaebo, de nagy riválisa lehet a címvédő és háromszoros olimpiai bajnok svájci Dario Cologna.

A szánkósoknál is átadják az első érmeket férfi egyéniben: négy éve német hegemóniát hozott az olimpia ebben a sportágban, és erre most is van esély.

A holland Sven Kramer férfi 5000 méteren sporttörténelmet írhat, hiszen sorozatban harmadszor nyerheti meg a számot; ez még egyetlen férfi gyorskorcsolyázónak sem sikerült.

A program magyar idő szerint

(a sportág után zárójelben, hogy hány számban hirdetnek győztest)

Curling:

vegyespáros selejtező: Norvégia-Kína, Finnország-Egyesült Államok, Svájc-OAR, Kanada-Koreai Köztársaság 1.05

Műkorcsolya:

csapat - jégtánc és női rövidprogram, páros kűr 2.00

Hódeszka (1):

férfi slopestyle döntő 2.00, női slopestyle selejtező 5.30

Alpesi sí (1):

férfi lesiklás (Kékesi Márton) 3.00

Sífutás (1):

férfi 15+15 km tömegrajtos (klasszikus+szabadstílus) 7.15

Gyorskorcsolya (1):

férfi 5000 m 8.00

Jégkorong:

nők, A csoport: Finnország-Egyesült Államok 8.40, Kanada-OAR 13.10

Szánkó (1):

férfi egyes 3. és 4. futam 10.50

Síakrobatika (1):

női mogul döntő 11.30 és 13.00

Sílövészet (1):

férfi 10 km sprint 12.15

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!