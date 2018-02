Két arany került a német vámosokhoz Dél-Koreában

A németek már két aranynál tartanak, az egyiket nő, a másikat férfi szerezte.

A 24 éves korára már hétszeres világbajnok, mindössze 162 centi magas, 52 kilós Laura Dahlmeier győzött a sílövők női 7,5 kilométeres sprintviadalán. Aligha mondató az elsősége nagy meglepetésnek, tekintve, hogy a tavalyi világbajnokságon egymaga öt aranyérmet szerzett.

Az elmúlt négy évben érett be, 2014-ben, Szocsiban még csupán tizenharmadik volt a legjobb egyéni helyezése.

A német téli sportok egyik központjában, a bajorországi Garmisch-Partenkirchenben született és nőtt fel, a szülei sikeres mountainbike-versenyzők voltak. Hétéves korában kóstolt bele először a sílövészetbe, két éven át még az alpesi számokkal is foglalkozott, aztán a biatlon mellett kötött ki. Legnagyobb szenvedélye a hegymászás, tavaly a perui Cordillerákban a hatezer méter körüli csúcsokra, az Alpamayóra és a Tocllarajura is feljutott.

Ugyancsak olimpiai elsőséget szerzett Németországnak a 23 éves Andreas Wellinger, a férfi síugrók normálsáncon rendezett versenyében.

Ő lett a nap második bajor aranyérmese is egyben.

Az osztrák-német határ közelében, Ruhpoldingban született, ami egyébként télisport-, s azon belül is sílövőközpont. Szocsiban a csapattal már olimpiai bajnok lett, most egyéniben is nyert. Ahogyan Laura Dahlmeier, ő is a Zoll-Ski-Team, a vámosok síegyesületének a tagja, magyarul főállása szerint vámos. Az édesapja világkupa-futamokon is szerepelt mint alpesi síző, az édesanyja síugró bíró.

A hollandok taroltak az egyik gyorskorcsolya-számban. A női 3000 méteren Carlijn Achtereekte nyert a címvédő Ireen Wüst és Antoinette de Jong előtt.

Achtereekte élete legnagyobb sikerét érte el, Wüst ellenben már a kilencedik olimpiai érménél tart. Hihetetlen karrier áll mögötte, 19 évesen, Torinóban szerezte az első érmét, azóta minden olimpián szerzett érmet. A mostani ezüsttel megelőzte az úszó Inge de Bruijnt, s minden idők legsikeresebb holland olimpikonjává lépett elő, a mérlege 4 rany, 4 ezüst, 1 bronz. Tavaly egybekelt partnerével, Letitita de Jonggal, aki csak névrokona a szombati verseny bronzérmesének, Antoinette de Jongnak. A hollandok négy éve

Szocsiban a megszerezhető 36 éremből 23-at elvittek, a férfiak öt egyéni számából kettőben, a nőknél egyben volt „tiszta holland dobogó”.

A phjongcshangi olimpia első aranyérmét a svéd Charlotte Kalla nyerte meg a női sífutók 15 kilométeres versenyében. Az ország legészakibb részéből származó 30 éves versenyző a harmadik olimpiáján a harmadik aranyérmét gyűjtötte be.

A mögötte másodikként célba érő 37 éves Marit Björgen az ezüstérmével minden idők legeredményesebb női téli olimpikonja lett: ez volt a norvég sífutó tizenegyedik érme ötkarikás játékokról (6 arany, 4 ezüst, 1 bronz), ezzel megelőzte az örökranglistán egyaránt 10-10 medállal álló orosz Rajsza Szmetanyinát és az olasz Stefania Belmondót. Björgen tizenhat éve, Salt Lake Cityben nyerte az első érmét.

Egyetlen arany nem lett szombaton Európáé, azt a hazaiak nyerték rövid pályás gyorskorcsolyázásban. A férfiak 1500 méteres távján – amelyen Liu Shaolin Sándor a nagyon előkelő ötödik helyezést elérve két olimpiai pontot gyűjtött – a dél-koreai Lim Hjo Dzsun győzött. Semmiképpen sem meglepetésre.

2006 óta ez a szám (egyetlen kivétellel) a dél-koreaiaké az olimpiákon. 2006-ban An Hjun Szu nyert, aki 2011 óta orosz színekben indul, s aki az egyik leghangosabb tiltakozó volt amiatt, hogy nem engedi idén a NOB indulni. 2010-ben Ri Dzsang Szu győzött. Szocsiban a kanadai Hemelin mindenkit megelőzött, pedig a dél-koreaiaké volt a világrekord, az olimpiai rekord, s dél-koreai volt a címvédő.

Most aztán Lim Hjo Dzsun visszavette a koronát országának. Megnyerte a selejtezőfutamát, megnyerte az elődöntőjét, s nem talált legyőzőre a döntőben sem. Favoritként indult, s megnyerte az olimpiát.

Eleinte úszónak indult, de a középfül-problémái miatt sportágat váltott. Szerencséjére, ki tudja, a vízben meddig jutott volna. A jégen olimpiai bajnok lett. A holland Sjinkie Knegt lett a második, míg az orosz Szemjon Jelisztratov végzett a harmadik helyen. Utóbbi szerezte az orosz sportolók csapatának első érmét Phjongcshangban.

