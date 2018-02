Schmitt Pál: békét hoz az olimpia

A békéhez járulhat hozzá a február 9-én kezdődő phjongcshangi téli olimpia - mondta az InfoRádiónak Schmitt Pál. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja beszélt arról is, hogy nincs veszélyben az ökölvívás olimpiai részvétele, de a nemzetközi szövetség végső figyelmeztetést kapott.

Véget ért a NOB 132. ülésének második napja a téli olimpia helyszínén, Phjongcshangban, amelyről Schmitt Pál számolt be az InfoRádiónak.

Az olimpiai mozgalom fő célja, hogy egy jobb világ megteremtéséhez, a békéhez a maga sportos eszközével hozzájáruljon. Nagy dolog, hogy a pénteken kezdődő téli játékokkal hozzá tudnak járulni a Koreai-félszigeten a feszültség enyhüléséhez – mondta a NOB magyar tagja.

Ennek részeként Phjongcshangban a dél- és észak-koreai csapat közösen vonul be a megnyitón, közös női jégkorong-csapat indul, és az olimpiai faluban lévő békefal előtt közösen állnak, kérve a többi versenyzőt, hogy írják alá a falat, és nyilvánítsák ki, hogy a legfontosabb a béke.

A phjongcshangi olimpiai számos rekordot megdönt

– közölte Schmitt Pál. Nem volt még példa arra, hogy 92 ország vegyen részt a téli ötkarikás eseményen. Összesen háromezer sportoló indul, akiket 3500 edző kísér. A versenyeket 67 országban közvetítik.

A legszigorúbb doppingellenőrzés vár az olimpikonokra – emelte ki Schmitt Pál. A NOB-tag szerint zéró tolerancia van érvényben, de nemcsak az oroszokat vizsgálják kiemelten, már a magyar sportolókat is két-három alkalommal felkeresték az ellenőrök.

Erős figyelmeztetés a boksznak

A MOB tiszteletbeli elnöke beszélt arról is, hogy nincs veszélyben az ökölvívás olimpiai részvétele. Ahogy korábban kiálltak a birkózásért, most a bokszért is kiállnak majd – tette hozzá.

A NOB ülésen nem volt téma a helyzet, de a végrehajtó bizottság felszólította a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséget, hogy számoljon be a gazdálkodásról, a jogalkotásról és a bírói rendszer átláthatóságáról. Egy erős figyelmeztetést kaptak, rendet kell tenni – emelte ki.

„Nem a sportággal van gond, hanem a vezetéssel.

Nagy kölcsönt vettek fel, amit nem tudnak visszafizetni” - mondta Schmitt Pál.

Hangsúlyozta: felhívták a figyelmet, hogy egy szövetségnek, ami élvezi a NOB segítségét, be kell állnia a sorba.

