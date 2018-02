Bedő Krisztián, a győztes Eger játékosa az InfoRádiónak elmondta: a mostani győzelem önbizalommal tölti el az együttest. „Örültem neki, hogy ennyire jól megy a csapatnak, és sikerült azt visszalátnom a vízben, amit elterveztünk a mérkőzés előtt” – mondta Bedő. Hozzátette, nagy eredményt értek el azzal, hogy három góllal győzelmet arattak egy magas szintű csapat felett, annak ellenére is, hogy a Szolnok nem a megszokott formáját hozta.

„Mondhatni kötelességünk is, hozni minden mérkőzést: a tervünk nyilvánvalóan az, hogy minden mérkőzést megnyerjünk a közeljövőben, ami természetesen nem könnyű” – tette hozzá. Elmondta, hogy sok mérkőzésük lesz még az elkövetkező napokban is, de mindegyik meccshez ugyanolyan elszántsággal kell hozzáállniuk. „Megnyugvást okozhat, hogy most persze megvertük a Szolnokot, és akkor nekünk már elég bedobni a sapkát a vízbe, de ez természetesen nem így van. Úgy gondolom hogy egy profi csapat vagyunk és ezt a hasznunkra tudjuk majd használni” – vélekedett a sportoló.

Kapcsolódó hanganyagok Bedő Krisztián: Kötelességünk minden mérközést megnyernünk Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!