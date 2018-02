Babos nem áll szóba világbajnok párjával

Babos Tímea megfejtette, hogy miben változott egy év alatt: már el is hiszi, hogy jól tud teniszezni. A 24 éves, soproni illetőségű játékos nem aprózza el: párosban a világelsőséget célozza meg. Egyesben jelenleg a 35. helyen áll a rangsorban, de itt is komoly előrelépésre készül. Vegyes párosban kihagyja Wimbledont, a US Openen viszont valószínűleg elindul az indiai partnerével – írja a Magyar Idők.