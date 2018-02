A vírus és a fagy ellenére készek Phjongcshangban - a legjobb képek

Li Hi Pom, a szervezőbizottság (POCOG) elnöke kedden úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag készen állnak, az előkészületek a sportolók, küldöttségek érkezésével véget érnek.

A helyszínről érkező fényképek szerint valóban készen állnak a szervezők az olimpiára, és már a helyszínen edz a sportolók többsége, köztük a képgalériában is feltűnő, éremesélyes magyar gyorskorcsolyázók is.

15 Galéria: A nap legjobb képei Phjongcshangból Fotó: Taccjana Zenkovics / MTI / EPA

1200 biztonsági embert el kellett különíteni, mert közülük néhányan norovírussal fertőződtek, ezért a szervezőbizottság a katonaságtól kért segítséget.

Gondot okoz a hideg idő is. Jelenleg nappal is bőven nulla fok alatti értékeket mérnek, éjszaka pedig volt mínusz 20-nál is hidegebb. Li elismerte, hogy emiatt néhány jeggyel rendelkező szurkoló nem fog majd kilátogatni a pénteki megnyitóra, és egyes versenyek lebonyolítását is befolyásolhatja az időjárás, például az erős szél.

