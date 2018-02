Az angol élvonal klubjai januárban 430 millió fontért vásároltak játékosokat. Némi meglepetésre a nagy klubok közül ezúttal az Arsenal volt a legaktívabb, ideértve azt is, hogy a klub meghosszabbította Mesut Özil szerződését. Pont került Alexis Sánchez ügyére (a chilei szélső a Manchester Unitedhez igazolt), távozott Olivier Giroud (a Chelsea-hez) és Theo Walcott (az Evertonhoz), ugyanakkor érkezett Henrih Mhtarjan és a klubrekordot jelentő összegbe, 63,75 millió euróba kerülő Pierre-Emerick Aubameyang.

Ugyancsak aktív volt a Liverpool, amely vélhetően már annak tudatában fizetett ki korábbi történetéhez képest őrült összeget, 78,8 millió eurónak megfelelő fontot Virgil van Dijkért, a Southampton holland védőjéért, hogy tudta, el fogja engedni Philippe Coutinhót Barcelonába. A 120 + 40 milliós vételár

a világ második legdrágább játékosává tette a brazilt,

aki egyben a Liverpool csúcstartója is lett.

Egy harmadik nagy angol klub is megdöntötte a saját rekordját, legalábbis az általános számítás szerint. A font és az euró kurzusának drasztikus változása miatt ugyanis néhány portál úgy számol, Kevin De Bruyne többe került az érkezésekor, mint most a baszk Athletic Bilbaótól vett francia Aymeric Laporte. A hátvédért kifizetett 57 millió font mindenképpen őrült összeg, a hátsó alakzatban szerepeltethető futballisták közül csak Virgil van Dijk került korábban többe a nagyvilágban.

A Tottenham 28,4 millió euróért vette meg Lucas Mourát, a Manchester United valójában elcserélte Mhtarjant Sánchezre (a felek 36 millió fontban határozták meg mindkét játéákos árát), míg a Chelsea leginkább a francia Olivier Giroud-val és az AS Romától vett Émerson Palmierivel erősödött. Érdekes, hogy

tavaly januárban a Nagy Hatos mindössze 40 millió fontot költött – idén 265 milliót.

Csak a Real nem vásárolt

A második legtöbbet költő liga a spanyol, amelyben a Barcelona és az Atlético Madrid vitte a prímet, az összes költés nagyjából háromnegyede e két egyesülethez fűződik. Mindössze tíz vásárlásnál érte el a vételi összeg a hatmillió eurós határt, de még ezeken belül is könnyű kategorizálni. Philippe Coutinho 120+40 millió eurója külön „osztályt” jelent, mint ahogy az Atlético Madridhoz visszatért Diego Costa 60 millió eurója is. Utána következik az ugyancsak az Atlético által kifizetett összeg Vitolóért, illetve az Athletic Bilbao klubrekordját jelentő 32 millió euró Iñigo Martínezért. A baszkok egyébként nem nagy költők, most sem fizettek volna ennyit, ha előtte nem kapnak a Manchester Citytől majdnem kétszer annyit (60 millió) Aymeric Laporte-ért.

Öt további játékos érkezett 11-15 millió körüli áron (Rogert a Villarreal, Coquelint a Valencia, Bartrát a Betis, Yerri Minát a Barcelona, Aranát a Sevilla vette meg), egy pedig, Héctor Moreno a Real Sociedadhoz került. Feltűnő, hogy miközben hetek óta téma, hogy a Real Madrid hibázott azzal a lépéssel, hogy a „másodikából” elengedett a nyáron három-négy játékost, a királyi klub nem próbált meg javítani azzal, hogy játékosokat vesz. A Madrid passzivitása ellenére a spanyol klubok idény közel tízszer annyit költöttek, mint 2017 januárjában.

Két takarékos csúcsbajnokság

A Bundesligában mindössze két vétel haladta meg a tízmillió fontos határt, a Borussia Dortmund 21,5 millió eurót adott a svájci válogatott Manuel Akanjiért az FC Baselnek. A Bayern München 13 millióért vásárolta meg hajdanán saját nevelésű játékosát, a legutóbb a Hoffenheimben szereplő Sandro Wagnert.

Olaszországban alig költöttek a klubok. A Sassuolo 8,5 millió euróért vásárolta meg Pol Lirolát, aki egyébként már a Juventus által kölcsönadott hátvédként másfél éve a zöld-feketéknél futballozik. A második legdrágább vétel a francia Bryan Dabo, aki a St-Étienne-től került a Fiorentinához, 4,5 millió euróért.

