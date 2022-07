Bús Balázs: a kultúra egy élő szövet, ami fölött nem hunyhatunk szemet

Bús Balázs a Nemzeti Kulturális Alapnak adott interjúban elsőként is leszögezte, hogy a kultúra mindig is kiemelten fontos volt a számára, csakúgy mint a szociális terület. Ebből kifolyólag a kultúra támogatása, a kultúra eljuttatása a hátrányosabb rétegekhez, az innovatív ötletek alkalmazása az NKA új stratégiai elképzeléseiben is előtérbe kerül, de azzal, hogy az irányítás és igazgatás újra egy kézbe összpontosul, az egy fontos lépést jelent a minisztérium kulturális támogatásai átláthatóbbá tétele, a párhuzamosságok megszüntetése és a minőségi produktumok célzottabb támogatásai felé – fogalmazott.

A NAK elnöke emlékeztetett, hogy az elmúlt „vészterhes” időszak rámutatott a kulturális élet törékenységére, aminek újratervezése szemléletváltást és jól megfogható új irányt követel. Az Alap továbbra is a nemzeti kulturális értékek támogatását célozza, de egy, a jövő kihívásaira gyorsan reagáló, a kultúra közösségépítő erejét előtérbe helyező, a magyarság identitástudatát támogató szervezetté kell váljon – hangsúlyozta.

Ami a jövőt kihívásait illeti, Bús Balázs megjegyezte, hogy Klebersberg Kuno egykori kultuszminiszter gondolatai ma is megszívlelendőket:

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.”

Az alelnök szerint az orosz–ukrán háború felerősítheti az igényt a kultúra összekovácsoló erejére, amiben a megújuló NAK-nak nagy szerepet kell vállalnia. Feladatként jelölte meg egy új klebersbergi kultúrpolitika megvalósítását a „a kultúrfölény elmélete mentén”.

Mások mellett azt is kiemelte, hogy az elmúlt évek intézményi megerősítése után most a minőségi szelekció időszaka kell, hogy következzen, amihez másfajta hozzáállás, eltérő finanszírozási gyakorlat és gyökeresen más ellenőrzési rendszer szükséges, amit – meglátása szerint – az NKA és a Támogatáskezelő új szervezete fog tudni biztosítani.

Bús Balázs egyetértett, hogy megerősítené az NKA és a Támogatáskezelő szerepét. Mint fogalmazott, több mint másfél éve ezen dolgozik, már alelnöki kinevezésével is erre vállalkozott, és a mostani miniszteri felhatalmazással is igyekszik majd elérni, hogy a tevékenysége alapján a méltó helyére kerüljön a szervezet. Hozzátette: sokan még ma sem tudják, hogy az NKA nem működési (költségvetési) támogatásokat biztosít, hanem új produktumok létrejöttét támogatja, de ami ennél is fontosabb, hogy az NKA és a Támogatáskezelő a magyarországi és a határon túli kulturális élet legjelentősebb, valamint népegészségügyi, családpolitikai, továbbtanulási, kisebbségi, és tehetséggondozó, országos programok finanszírozója és támogatáskezelője is, mely pozícióját a jövőben is meg kívánja őrizni.

Szerinte nem kérdés, hogy a Nemzeti Kulturális Alap létrehozása a rendszerváltás és az Antall-kormány egyik legfontosabb és legjelentősebb kulturális vívmánya volt. Elvitathatatlan azonban az is, hogy a kultúra egy élő, folyamatosan változó, alakuló szövet; dinamizmusáról a kultúra legfőbb mecénásának, az NKA-nak is tudomást kell vennie. Mindezekre figyelemmel jelölték ki az irányt, amelyen el kell indulnunk – tette hozzá. Bús Balázs az NKA-val kapcsolatosan leggyakrabban felhozott váddal kapcsolatban, miszerint a támogatásai elaprózódnak, adminisztrációja bonyolult, azt mondta: való igaz, hogy az 1 millió forint alatti, kis méretű támogatások túlsúlyban vannak, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy helyenként a néhány százezres támogatás elegendő ahhoz, hogy egy produkció vagy termék létrejöjjön. Éppen ezért az NKA megújult támogatáspolitikáját nem a kis összegű támogatások visszaszorításával, hanem a nagyobb összegű támogatások lehetővé tételével kell szélesíteni, amit a források nagyarányú növelése biztosít – mondta.

Nyitókép: NKA