Ákos szintetizátoros meglepetésre készül szombat este

Kovács Ákos folyamatosan tartja a kapcsolatot a közönségével, hetente kétszer kínál nekik új tartalmat a YouTube-csatornáján. Szerda esténként a korábban DVD-n kiadott koncertfilmek teszi ingyen elérhetővé, legutóbb a 2084 Aréna-koncertet nézhették és hallgathatták meg a rajongók.

Szombat esténként pedig a házi stúdiójából élő adásokkal jelentkezik Ákos, a Karanténnaplót, mint mondta, a mostani speciális helyzet hívta életre. Az ötödik adás következik majd este nyolckor, eddig muzsikált együtt zenésztársával, Madarász Gáborral, a lányával, Annával, olvasott fel Krúdy-novellát, nagyszombaton pedig verses összeállítással jelentkezett.

"Most meglepetésként Lepével, producertársammal, művésztársammal, kiváló billentyűssel közösen muzsikálunk kettesben, szigorúan betartva a másfél méteres távolságot. Egy szintis műsor ígérkezik, olyan dalokból, amelyeket ritkábban játszunk, vagy nagyon régóta nem voltak műsoron. A szintetizátoros korszak dalait fogjuk újragondolni, és kamarajelleggel előadni" – mondta a Lepés Gáborral tervezett programról a zenész, és hozzátette, spontán beszélgetés is zajlik majd a dalok között, mert ezekre pozitív visszajelzéseket kaptak.

A szerdai koncertfilmekből 11 van, május 27-ig tart ki, és Ákos nem is gondolkozik a folytatáson, mert abban reménykedik, hogy addigra túl lesz az ország a nehezén.

"Persze ha lesz rá igény, tartalmat tudunk létrehozni azután is, nem fogyunk ki az ötletekből, én szívesen folytatom. Ez rengeteg munkát ad. Egy ilyen 20-30 perces szombat esti muzsikálás vagy irodalmi műsor több napra, de akár egész hétre lefoglalja az embert. De azért a legjobban annak örülnék, ha 11 hét alatt túl lehetnénk a nehezén, és minden visszaállhatna a régi kerékvágásba" – mondta.

A kérdésre, hogy az egy hónapos bezártság alatt születnek-e új dalok, Ákos úgy felelt, hogy most a kreatív energiáit ezekre az adásokra fordítja, és mellette vannak más munkái is. Ezek között említette, hogy a szeptemberre tervezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszának is a producere. Az 1938-as előző magyarországi kongresszus himnuszát újították fel Pejtsik Péterrel, és mostanában készült el a végleges verzió.

"Nem tudom, a kongresszus szervezői mikor teszik közzé, de ezzel rengeteg munkánk volt. Elkészült a kongresszus imázsfilmje is, ennek én voltam a forgatókönyvírója és a rendezője is, a nagy leállás előtti utolsó napokban, órákban sikerült befejezni a forgatást. Ahogy eldől, hogy lesz-e idén kongresszus, ennek a publikálásáról is dönteni kell" – mondta Ákos, aki emellett a Trianon százéves évfordulójára készülő imázsfilmek zenéjét is megírta.

Közben pedig tartalmat gyárt a saját videocsatornájára, és próbálja az élő kapcsolatot fenntartani a közönséggel.

"Még nem volt időm arra, hogy új dalokat írjak ebben az időszakban, mert több munkám van, mint ha nem lenne karantén. Nagyon remélem, hogy a koncertekre is megkezdhetjük majd a felkészülést. Ha nem, akkor valószínűleg stúdiómunkával vagy a novelláim írásával leszek elfoglalva. Adott az ég feladatot, remélem, hogy értelmes feladat lesz, és utat talál a közönséghez" – mondta végül a Kossuth-díjas zeneszerző.