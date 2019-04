Dupla DVD-n Ákos jubileumi koncertje

"Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a törzsközönségem kiköveteli, hogy ezek a dalok ne csak digitális, hanem kézzel fogható formában is megjelenjenek - mondta az InfoRádiónak a Kossuth-díjas dalszerző, zeneszerző, költő.

Kovács Ákos a korábbi tapasztalatokról is beszélt, mint mondta, egyszer elkövette azt a hibát, hogy az Ébredj mellettem című maxi kiadvány csak letölthető formában jelent meg, és emiatt felzúdulás volt az interneten.

"Régimódi embereknek játszunk, nekik készülnek ezek a kiadványok, mert nekik még van értelme ilyen kiadványokat készíteni.

Egy ilyen kiadványon nem csak a 130 perces koncert van rajta, hanem számos extra is, tehát a Müpa-előadás anyaga mellett megtalálhatóak rajta olyan dalok is, amelyeket a koncertet követő országjáró turné különböző állomásain vettek fel, de rajta van az nemzetis Arany János-est teljes felvétele is, összesen csaknem ötórányi néznivaló található a DVD-n - mondta az énekes.

Arról is beszélt, hogy nem kell belenyúlni a felvételekbe, ez tulajdonképppen egyfajta dokumentáció, "lenyomát adjuk annak, hogy létezünk, volt ilyen is".

Ákos és zenekara készül az áprilisi 28-án induló turnéra, amelynek első állomása London.

Mindeközben készül az új lemez anyaga is, az album az énekes-dalszerző reményei szerint ősszel megjelenhet, és foglalkoznak a dupla Aréna-koncert albumra szerkesztésével is, ennek megjelenése szintén őszre várható. Hozzátette, már szépen fogynak a jegyek december 14-re meghirdettet Aréna koncertre is.

