Ákos az Arénában: ez nagyon oda fog csapni

Kvintett játszik majd az Arénában december 14-én és 15-én, ezúttal hagyományos, rockfelállást választott Ákos. Mint az InfoRádióban elmondta, a doboknál Bánfalv Sándor ül, szintetizátoron Lepés Gábor, gitáron Madarász Gábor játszik, míg a zenekar új tagja, a régi "hangszerészük", Kálló Péter basszusgitározik.

"Ez a felállás diktálja, hogyan szólalunk meg. Számunkra nagyon izgalmas ez, akik régóta járnak a koncertjeimre, biztosan érzékelni fogják, hogy a 23 évvel ezelőtti Indiántánc-koncert vagy a húsz évvel ezelőtti Ikon-lemez zenei hangulata köszön vissza a megszólalásban. Szerintem hasonló jellegű a Hazatalál című középlemezünk is, amelynek a dalait szintén elővezetjük ezen a két estén. Alapvetően olyan rockos megszólalásról van, amelyből a szintetizátoros hangzás sem hiányzik.

Mindig a nagy külföldi idolok lemezeinek magasságait próbáltuk ostromolni, és harminc év zenélés után eljutottunk arra a szintre, hogy meg is tudjuk valósítani ezeket a zenei álmokat"

- mondta Ákos.

Már a nyári, fesztiválkoncerteken is voltak rockos elemek, de akkor csak négyen játszottak, és sokkal több feladat hárult egy-egy emberre. Ákos felhívta a figyelmet, hogy arra is kellett gondolniuk a program összeállításakor, hogy fesztiválközönségnek szólt a műsor, ahol nyilván sokan vannak olyanok, akik nem direkt rajongók.

"Ilyenkor teljesen másképpen kell összeállítani a műsort, mint például most az Arénában, ahol a kemény magnak játszunk, amely ismeri az összes dalt az összes lemezről. Itt is játszunk természetesen slágereket, de előkerülnek olyan dalok, amelyeket régóta nem volt módunk játszani. Több olyan szerzemény is helyet kapott, amelyet sok év után veszünk elő újra, és ezek nagy örömet okoznak. Visszanyúltunk a régi, a lemezek hangzásához közelebb lévő hangszerelésekhez.

Leginkább azok fogják szerintem élvezni, akik teljesen tiszta szívvel, romlatlanul és előítélet nélkül érkeznek a koncertre, és azok is, akik nagyon régóta figyelemmel kísérik a pályámat"

- mondta az énekes.

Ákos Aréna-koncertjein mindig nagyon hangsúlyos a látvány, ez a frontember szerint most sem lesz másként.

"Valami brutális az a látvány, amit a tervezőasztalon láttam. A vizuális kollégáink az Aréna-előadásaink másnapján már dörzsölik a kezüket, és várják a következőt. Ők szoktak úgy fogalmazni, hogy az előadásaimat azon kevés koncertek között tartják számon, ahol megmutathatják, hogy mit tudnak, hogy nemzetközi szintű látványvilágot tudnak a dalok köré teremteni. Ez nyilván anyagi kérdés is, mi sem tehetjük meg akárhol, de az ország legnagyobb fedett koncerthelyszínén, ha dupla előadást enged meg nekünk a közönség, akkor a látvány tekintetében is szabadabb a kezünk.

Sose szoktuk elaprózni a látványt, ez most nagyon oda fog csapni"

- ígérte rajongóinak Ákos.

