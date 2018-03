Április 1-jével bezár a népszerű fővárosi koncerthelyszín, a Király utcai Gödör Klub. Az intézmény kéthetes koncertsorozattal búcsúzik, fellép például az Európa Kiadó, a Kiscsillag, a Pál Utcai Fiúk, a Csókolom, a Balaton és lesz Kontroll Csoport-műsor is.

"A Gödör Klub április elsejével jelenlegi helyén és formájában megszűnik. A hely szervezői méltón szeretnének búcsúzni a helytől és a közönségtől" - szerepel a szervezők közleményében. A bezárást egyébként pár napja a Facebookon jelentették be.

Március 14-én a Kiscsillag zenekar klubkoncertjére várják a közönséget, másnap a legendás underground zenekar, a Kontroll Csoport még életben lévő tagjai lépnek színpadra. Ott lesz a két frontember, Bárdos Deák Ágnes és Müller Péter Sziámi, Kistamás László (ének, effektek), Hajnóczy Csaba (gitár) és Farkas Zoltán (basszusgitár), őket az Ági és Fiúk zenészei egészítik ki, de színpadra lép Pintér Béla és további vendégek is.

Március 17-én Nyeső Mari koncertezik a Gödörben, 22-én, az utolsó Belvárosi Táncházban a Fonó zenekar és a Csürrentő húzza a talpalávalót.

Az Európa Kiadó március 23-24-én dupla, kétnapos koncerttel búcsúzik a helytől. Pénteken Frenk melegíti a hangulatot, szombaton a Pegazusok Nem Léteznek. A két napon a zenekar eltérő műsort játszik.

"Januárban és februárban új EP-nk elkészítésének munkálatai zajlottak és jó esély van arra, hogy a koncertek idejére az album meg is jelenik. Ehhez kapcsolódóan tavasszal országszerte lesznek fellépéseink, Budapesten ez a kettő" - idézte a közlemény Menyhárt Jenőt, az Európa Kiadó vezetőjét. A zenekarnak 1981-es megalakulása óta több olyan periódusa is volt, amikor különböző okokból felfüggesztette tevékenységét, de hosszú évek óta újra aktív és új lemezeket is készít.

Március 30-án a Pál Utcai Fiúk zenél a Gödörben, másnap a Csókolom, utóbbi mellett az NDK és a BEKVART is fellép. A Gödör Klub zárókoncertjét április 1-jén Kiss Llaci és Barátai, a Balaton és Müller Péter Sziámi adja.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!