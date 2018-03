Jennifer Lawrence nekivetkőzik

A Lady Bird Greta Gerwig első önálló rendezése egy amerikai tinédzser lány humorral fűszerezett keserédes felnövéstörténete, amely azonnal meghódította a szakmát és a nézőket is.

A Golden Globe legjobb vígjáték kategóriájának fődíja mellett a legjobb női főszereplőnek járó elismerést is bezsebelte a Lady Bird, sokak szerint azért is, mert egy erős anya-lánya történet női rendezővel, ám a közönség is szereti az alkotást: a Rotten Tomatoeson csaknem 300 értékelésből 99 százalékon áll.

Több mint tíz év után jelentkezett újabb nagyjátékfilmmel Jeles András. A rossz árnyék egy eszközeiben és gondolatiságában is különleges filozófiai kalandozás álmok-emlékek-töredékek világában.

A Red Sparrow-ról, azaz Vörös veréb címen futó amerikai thrillerről már bizonyára hallottak, mert Magyarországon forgott a film, és a Parlamentről a Gellérthegyen át az Operáig számos fővárosi helyszín bukkan fel a Jennifer Lawrence főszereplésével készült alkotásban.

A kritikák nem becsülték sokra a kémmozit, a feszültséget mellett a hiteles karaktereket kérték számon az alkotókon.

Restaurálták Enyedi Ildikó 1989-ben készült és a cannes-i filmfesztiválon Arany Kamerával díjazott első játékfilmjét, Az én XX. Századomat, amelyet most ismét szélesvásznon nézhetnek meg a mozikban.

A héten debütál a mozikban egy francia vígjáték: a Derült égből család.

A film egy amolyan szülőkre találós humoros kalamajka, ha szeretik a könnyed, francia alkotásokat, ezt is élvezni fogják.

A héten mutatják be a Vonat Busanba - Zombi expressz című dél-koreai horrort – a címéből is sejthetik, hogy egy zombitámadás a vonaton történetről van szó, amely a kritikák szerint izgalmasan ötvözi az amerikai toposzokat a keleti gondolkodással, humorral és ráadásul látványos is.

A szelíd teremtést, Dosztojevszkij valós történet ihlette kisregényét vitte filmre Sergei Loznitsa ukrán rendező, ez a film is a héten debütál a magyar art mozikban.

