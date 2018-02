Most rendezik meg először a Magyar Széppróza Napját

„A magyar költészetnek, a magyar drámának van ünnepnapja, akkor miért ne lenne a harmadik műnemnek, a magyar szépprózának – az epikának is egy ünnepnapja” – fogalmazott Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke.

Az írószövetség elnöke az InfoRádióban emlékeztetett arra, ahogy a Magyar Költészet - és a Magyar Dráma Napja be tudott épülni a kulturális közutadba, úgy a magyar széppróza értékeire is fel kell hívni a figyelmet. Jókai Mór születésnapján, február 18-án tartják a Magyar Széppróza Napját, de az azt megelőző, illetve következő napokban is több programmal is készült a Magyar Írószövetség.

Az írószövetség koordinálásával több mint 60 kulturális intézmény szervezett programokat, így nem is lehetett az eseményt egyetlen napba belesűríteni. Így a rendezvénysorozat az egész Kárpát-Medencében több mint 80 helyszínen kínál programokat:

lesz író-olvasó találkozó, rendhagyó irodalomóra, könnybemutató, ünnepi megemlékezés, Jókai-séta.

A Magyar Író Szövetség két nagy rendezvénnyel készült: február 18-án délután 3-kor a Nemzeti Színház Kaszás Attila Termében a Versek Szódával című irodalmi talkshow különkiadásában Jókai kevésbé ismert oldalát mutatják be. Este 6-kor pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Magyar Széppróza Napja Gálát Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere nyitja meg, majd az év novellái antológiájával, továbbá Bognár Szilvia és zenekara koncertjével várják az érdeklődőket.

Kapcsolódó hanganyagok Most rendezik meg az első Magyar Széppróza Napját Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!