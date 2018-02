Herendi Gábor szerint nem szabad komolyan venni a filmjét

Herendi Gábor, a Valami Amerika 3 rendezője az InfoRádiónak azt mondta, igyekeztek a jól bevált recepteket újra használni, amelyek már működtek az előző részekben is. Hozzátette, a harmadik részben is visszatérnek a korábban megismert karakterek, és természetesen új szereplők, népszerű színészek is feltűnnek.

A történet kialakításakor az is szempont volt, hogy miként lehet ezt a sok szereplőt összehozni egy helyre. A választás a börtönre esett, ahova Alex ármánykodása miatt kerülnek, és ahol boldogulnia kell a főszereplő három testvérnek.

Tamás (Pindroch Csaba), Ákos (Szabó Győző) és András (Hujber Ferenc), a balek testvérek újabb komikus helyzetekbe kerülnek egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért folyó hajsza miatt, ami két rivális maffiabanda között zajlik, és aminek végül a tétje a fiúk sorsa.

Mennyit enged a humor?

A rendező szerint a vígjáték műfajához hűen parodisztikus karaktereknek nem a céljuk, hogy bárkit megbántsanak, annak ellenére sem, hogy több kritika is kifogásolta a film humorát és karakterábrázolását. „Ez egy vígjáték, és nálam »píszíbb« ember nem nagyon kell, azt gondolom, hogy semmi bántó dolog nincs benne. Természetesen Oroszlán Szonja karaktere mindig a »szőke nőt« testesítette meg, és még sorolhatnám. Ettől vígjáték egy vígjáték, hogy ezek a figurák nem valódiak, hanem elrajzoltak” – mondta a rendező a filmet ért kritikákra reagálva.

Herendi Gábor hozzátette,

a humorban és az elrajzolt karakterekben nincs semmi bántó, csak a nevetést szolgálják,

aki azonban komolyan veszi a filmet, „az magára vessen”.

Kapcsolódó hanganyagok Herendi Gábor: Nálam píszíbb ember nem nagyon létezik Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!