A Bizalom volt Szabó István és Koltai Lajos első közös alkotása, amelyet a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjra is jelöltek. Ma este digitális, felújított változatban kerül a közönség elé – hangsúlyozta Novák Emil, a Magyar Filmakadémia Egyesület elnöke. Az 4K felbontású változatát múlt héten fejezte be Koltai Lajos. A Mephistót is felújították idén, ezt a Cannes-ban fogják bemutatni – tette hozzá az egyesület elnöke.

Tavaly több mint 1,3 millió ember váltott jegyet magyar filmre, és a bemutatott 18 nagyjátékfilm közül számos százezres nézettséget túllépő közönségkedvenc lett. A Filmhéten összesen 150 alkotást vetítenek a Corvin moziban – köztük korábban csak a televízióban sugárzott filmeket – mondta Novák Emil. A rendezvény keretei között kizárólag magyar alkotásokat lehet látni, nem csupán játékfilmeket vetítenek, hanem a magyar mozgóképkultúrából is mélyen merítenek. Olyan főiskolás és kezdő filmesek is bemutatkoznak, akikkel eddig nem találkozhatott a moziközönség – hangsúlyozta az elnök.

A Magyar Filmdíjak ünnepélyes díjátadóját egy hónap múlva, március 11-én tartják – vasárnap jelentik be a jelölteket. Az elismerésre nevezett alkotások közül a Filmakadémia tagjaitól legtöbb szavazatot kapott filmek és alkotók összesen 23 kategóriában versenyeznek majd. A tervek szerint a jelölt filmekből több vidéki városban tartanak majd vetítéseket.

Kapcsolódó hanganyagok Kedvező áron mozizhat vasárnapig Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!