Biztató hírek Kulka Jánosról

Évek óta állandó alkotótársa Kulka Jánosnak Köbli Norbert, aki íróként már több szerepet is szabott a színészre például A vizsga, a Félvilág, a Válótársak és a Berni követ című alkotásokban is ő írta Kulka szerepét. Köbli nemrég fejezte be legújabb tévéfilmje, a Trezor forgatását, de ebben nem szerepelhetett a két éve sztrókon áteső színész.

A forgatókönyvíró szeretett volna ismét Kulkával dolgozni, és nem az állapota miatt maradt ki, hanem mert más karakterekre volt most szükség.

"Nincs már messze, hogy újra együtt dolgozzunk. A következő filmemben biztosan szerepelni fog, hiszen lehet vele már tervezni. Sokat találkozunk, ugyanúgy lehet vele beszélgetni, mint ré­gen. Nagyon szépen gyógyul" – mondta el a Borsnak Köbli, de hozzátette, még időbe telik, hogy Kulka János ugyanolyan legyen, mint volt. Egyelőre közösen ötletelnek, hogy milyen szerepben térhetne vissza.

Mint ismert, Kulka János két éve áprilisban került kórházba agyvérzéssel. Életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani, fél oldalára lebénult és képtelen volt kommunikálni. Rengeteget dolgozott a felépüléséért, ma már autót vezet, és néhány eseményen is megjelent. Jelenleg Szegeden él orvos nővérével.

