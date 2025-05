Kasier Ferenc: az amerikaiak rájöhettek arra, hogy az oroszok megvezették őket

Amerikai sajtóhírek szerint az Egyesült Államok kormánya engedélyezte Németországnak, hogy HIMARS és M270 / MARS rakétaindítókhoz nagy hatótávolságú rakétákat, illetve Patriot-ütegekkel kompatibilis légvédelmi rakétákat adjon át Ukrajnának. A The New York Times tudósítása szerint Berlin 125 nagy hatótávolságú rakétát és 100 Patriot légvédelmi rakétát akar átadni Ukrajnának. Ehhez szükség van az amerikai kormány engedélyére, amelyet a Trump-adminisztráció állítólag meg is adott.

„Több mint két hónap után az amerikaiak rájöhetett arra, hogy az oroszok – finoman szólva – megvezették őket. Az oroszok úgy tettek, mintha komolyan vették volna az amerikai közvetítési kísérleteket, de közben jól látható módon cseppet sem akartak megállapodni Ukrajnával” – mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint ezt erősítheti az 500 százalékos büntetővám belengetése is azon országok ellen, amelyek orosz kőolajat és földgázt vásárolnak. Washington szerinte utóbbi lépéssel komoly gazdasági nyomást helyezne nemcsak Oroszországra, hanem az összes olyan államra, amely kereskedik Moszkvával, támogatva ezáltal a háborús erőfeszítéseit, de hozzátette, az érintett országoknak nyilván nem ez az elsődleges céljuk, hanem hogy diszkont áron jussanak energiahordozókhoz.

„A rakéták engedélyezésével is az Egyesült Államok katonai jellegű nyomást gyakorol Oroszországra. A Trump-kormányzat már korábban is belengette, hogy amennyiben Oroszország nem akar megegyezni, tovább folytatja a háborút, akkor nemhogy csökkenteni nem fogják az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat, hanem egyenesen növelni fogják” – mondta Kaiser Ferenc, megjegyezve: ez most német döntés volt, de kellett hozzá az amerikaiak engedélye.

A hét második felében Törökországban találkozhat az orosz és az ukrán vezetés, de sok még a bizonytalanság, a harcok azonban jelenleg is zajlanak a kelet-ukrán fronton.