Létrejöhet a Patrióták frakció

A Dán Néppárt (DK) is csatlakozik a Patrióták Európáért nevű pártcsoporthoz az Európai Parlamentben – jelentette be szombaton az X-en Anders Vistisen, a párt végrehajtó bizottságának tagja, a párt egyetlen európai parlamenti képviselője, ezzel várhatóan létrejöhet az európai parlamenti frakció, hiszen ennek az a feltétele, hogy a pártcsoport legalább hét tagállamot képviseljen.

"Örömmel tekintünk az elé, hogy együtt dolgozhatunk régi szövetségeseinkkel az ID-ből, valamint új barátainkkal Spanyolországból, Csehországból és Magyarországról. Biztosak vagyunk abban, hogy a Patrióták Európáért lesz a harmadik legnagyobb pártcsoport az EP-ben, és egyértelmű jelzést tudunk adni a föderalistáknak" - írta Vistisen a közösségi portálon.

A DK eddig az EP-ben az Identitás és Demokrácia (ID) csoport tagja volt.

The Danish People’s Party will join the Patriots of Europe Gruop in the @Europarl_DK. We’ll be looking forward to work with our old @IDGroupEP allies and new friends in ??, ??and ??. We’re sure that being the 3ed largest group we can send a clear signal to the federalist…