III. Károly a nagyapja bíbor bársony köntösét viselve tett esküt. Ezt követően a Canterbury érsek Jeruzsálemből hozott szent olajjal uralkodóvá kente, majd az uralkodói jelképek átadása következett. Végül III. Károly fejére helyezte Szent Edward koronáját.

A trónra lépést követően Nagy-Britannia keresztény egyházainak képviselő megáldották az új királyt. Ezután első szülött fia, a trónörökös Vilmos, walesi herceg tett hűség esküt, majd a szertartáson jelenlévő valamennyi brit alattvaló is felesküdött az új királyra.

The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023