Tovább nőtt a genovai halálos áldozatok száma

"A genovai katasztrófában meghaltak száma 35-re nőtt. Köszönet az orvosoknak, minden mentőnek és önkéntesnek, aki jelenleg a helyszínen van" - írta Twitter-üzenetében a miniszterelnök-helyettes, aki a belügyi tárcát is vezeti.

A Rai News24 híradása szerint

A La Repubblica című olasz lap értesülése szerint a halottak között van három - 8, 12 és 13 éves - gyerek.

Kedd délben leszakadt Genovában egy autópályahíd középső, 80 méter hosszú szakasza, a hatóságok szerint 30-35 személygépkocsi és három teherautó zuhanhatott a 45 méteres mélységbe

A tragédia az A10-es autópályán, a francia határhoz közeli Morandi viadukton történt. Több szemtanú elmondása szerint az omlás előtt villám csapott a hídba, de ezt hivatalos forrás nem erősítette meg. A katasztrófa idején nagy volt a forgalom a hídon.

Belebukhat az üzemeltető

A Genova közelében leszakadt híd üzemeltetőinek lemondását követelte az olasz közlekedési miniszter Facebook-üzenetében.



"Az Autostrade per l'Italia nem tudott eleget tenni szerződéses kötelezettségének az infrastruktúra kezelésére vonatkozóan" - nyilatkozta később Danilo Toninelli a RAI 1 közszolgálati televíziónak. A miniszter közölte: kezdeményezi, hogy a közútkezelőt fosszák meg koncessziós jogától.



A Politico értesülései szerint azonban Toninelli pártjára, az Öt Csillag Mozgalomra is kritikák össztüze zúdult a tragédia miatt, mert a párt, más beruházások mellett, a leomlott Morandi hidat is azok közé sorolta, amelyeknek az előirányzott karbantartását csak abban az esetben végzik el, ha a haszon több, mint a vele járó költségek. Az Öt Csillag oldalán a híddal kapcsolatos aggodalmakat dajkamesének nevezték; ezt a kijelentést azóta eltávolították.



A belügyminiszter Matteo Salvini, a jobboldali Északi Liga vezetője azt mondta, hogy az országban számos iskola, kórház és autópálya szorul felújításra, de szerinte ezeket a munkálatokat az európai költségvetési korlátozások eddig megakadályozták.



"A következő költségvetési tervnek az olaszok biztonságát kell első helyre tennie, költségvetési korlátozások csak ezután jöhetnek" - idézi Salvinit a Politico.