A ritka idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet újabb következményei

Ruházatuk kimosását és személyes tárgyaik megtisztítását tanácsolta vasárnap az angol közegészségügyi szolgálat mindazoknak, akik egy hete megfordultak a délnyugat-angliai Salisbury városának egyik éttermében, illetve pubjában, abban az időszakban, amikor az idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet két sértettje is ott tartózkodott.

A 66 éves Szergej Szkripalt, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynökét, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét és 33 éves lányát, Julija Szkripalt múlt vasárnap találták meg eszméletlenül Salisbury egyik bevásárlóközpontjánál, és azóta válságos állapotban kezelik őket a helyi kórházban.

A brit hatóságok szerint "ritka idegméreggel" követtek el támadást ellenük egyelőre ismeretlen tettesek. A mérget a szakértők már azonosították, de a brit kormány és a rendőrség is közölte, hogy egyelőre nem hozza nyilvánosságra a méreganyag pontos mibenlétét.

Rosszulléte előtt nem sokkal Szkripal és lánya betért a Zizzi nevű étterembe, majd a The Mill nevű pubba, és a vizsgálat mindkét helyen nyomokban kimutatta az idegméreg hatóanyagát.

Az angol közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) vasárnap kiadott felhívásában "elővigyázatossági tanácsként" azt javasolta, hogy akik múlt vasárnap délután - Szkripalékkal egy időben, vagy ott-tartózkodásuk után - megfordultak az étteremben és a pubban, mossák ki mosógépben, a szokásosan használt mosószerrel akkor viselt ruházatukat.

A PHE útmutatása azt is javasolja, hogy a mosógépben nem mosható, általában száraztisztítással tisztított ruhaféléket a tulajdonosok tegyék be két, tetejükön lezárható műanyag zacskóba és biztonságos körülmények között otthonukban tárolják. A közlemény szerint a közegészségügyi szolgálat vizsgálja, hogy e ruhaféléket miként lehetne a legjobb módszerrel kitisztítani, és a későbbiekben erről is útmutatást tesz közzé.

A PHE azt is javasolja, hogy akik a kérdéses időben az étteremben és a pubban jártak, töröljék le személyes tárgyaikat, például telefonjukat vagy kézitáskájukat háztartási vagy csecsemőápoláshoz használatos törlőkendőkkel, és e törlőkendőket utána otthoni hulladékgyűjtőjükbe dobják ki, majd szappannal, alaposan mossanak kezet.

A közegészségügyi hatóság a vasárnapi felhívásban nyomatékosan hangsúlyozza, hogy kizárólag elővigyázatossági tanácsról van szó, és az incidensből eredő általános lakossági kockázat csekély.

A PHE felhívása szerint "lehetséges, de valószínűtlen", hogy a méreganyagból rendkívül kis mennyiség rátapadhatott és még mindig jelen lehet a két helyszínen megfordulók ruházatán és egyéb tárgyain, és így érintkezésbe kerülhet a tulajdonosok bőrével. Ha az esetleg szennyezett tárgyak ismétlődően a bőrhöz érnek, abból idővel kismértékű egészségi kockázat származhat, de ez a kockázat is felszámolható a javasolt intézkedésekkel - áll az angliai közegészségügyi hatóság vasárnapi tájékoztatásában.

Salisbury belvárosában vasárnap is a brit hadsereg, a királyi haditengerészet és a királyi légierő hozzávetőleg 180, vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris hadviselés következményeinek elhárítására kiképzett tagja dolgozott azoknak a helyszíneknek és tárgyaknak a megtisztításán, amelyek érintkezésbe kerülhettek a gyilkossági kísérlethez használt idegméreggel.

A katonai szakértők segítségét a londoni rendőrség országos hatáskörű terrorelhárító szolgálata kérte még pénteken, azzal az indokkal, hogy számos, potenciálisan szennyezett járművet és egyéb tárgyat kell eltávolítani Salisbury belvárosából, és ehhez a fegyveres erőknek van megfelelő kapacitásuk és szakértelmük.

