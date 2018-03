Az Egyesült Államok állandósítja a csökkentett létszámot havannai nagykövetségén

Továbbra is rejtély az Egyesült Államok Havannában szolgálatot teljesítő diplomatái egészségkárosodásának oka, ezért Washington állandósítja a nagykövetségen a csökkentett létszámot - jelentette az AP hírügynökség a külügyminisztérium pénteken kiadott közleménye alapján.

2016 óta legalább 24 amerikai diplomata vagy családtagja betegedett meg Havannában. Eleinte úgynevezett akusztikus támadásra gyanakodtak, mert valamennyien különös hangokat hallottak, mielőtt megbetegedtek. Később kiderült, hogy a diplomaták - akik azonnal hazatértek az Egyesült Államokba - agykárosodást is szenvedtek.

Washington Havannát vádolta, mondván, hogy Kubának garantálnia kell a területén dolgozó külföldi diplomaták sérthetetlenségét, és válaszul minimálisra csökkentette havannai nagykövetsége létszámát. Egyúttal kiutasított az Egyesült Államokból 15 kubai diplomatát.

Az amerikai kormány tagjai azonban, köztük Rex Tillerson külügyminiszter is, kerülték, hogy Kubát vádolják meg a megbetegedések előidézésével. Januárban a kormány vizsgálóbizottságot is felállított a rejtélyes megbetegedések kivizsgálására, de az orvosok egyelőre nem jutottak eredményre.

Az amerikai diplomatákat törvény szerint legfeljebb hat hónapra lehet elvezényelni állomáshelyükről, és a havannai egészségkárosultak esetében ez a hat hónap vasárnap jár le. Miután Washington egyelőre nem tudja garantálni a külképviselet ellátóinak biztonságát, ezért olyan tervet dolgozott ki, miszerint a jelenlegi, 60 százalékkal csökkentett létszámú, azaz alig kéttucat fős állomáshelyre egy teljesen új csoportot küld, amelynek tagjai nem vihetnek magukkal családtagokat.

Ennek az intézkedésnek viszont jelentős hatása lesz az állomáshely működésére, a diplomáciai és konzuli feladatok ellátására. A külképviselet sokkal kevesebb vízumkérelmet tud majd elbírálni, így a kérelmezők tömegesen arra kényszerülnek, hogy más országok amerikai követségén adják be vízumkérelmüket. Jóval csökken majd annak a mintegy 20 ezer bevándorlóvízumnak a száma is, amelyet az Egyesült Államok most már évtizedek óta minden évben megad kubaiaknak.

