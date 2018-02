Donald Trump őrült javaslatot tett

Rendőrségi szervezet is ellenzi Donald Trump amerikai elnök azon javaslatát, hogy a tanárokat és az iskolai személyzetet is fegyverezzék fel az iskolai lövöldözések megakadályozására.

Az oktatási intézményekben szolgálatot teljesítő rendőrtisztek országos szövetsége (NASRO) csütörtök este közleményben foglalt állást az elnök javaslata ellen. A mintegy 4500 tagot számláló szervezet különleges kiképzést tart olyan rendőröknek, akik oktatási intézményekben teljesítenek szolgálatot.

A szervezet hangsúlyozta, hogy nem szabad tűzfegyvereket beengedni az iskolák területére, kivéve azoknak a rendőrtiszteknek a fegyvereit, akiket gondosan kiválogattak és különlegesen kiképeztek arra, hogy oktatási intézményben szolgálatot teljesítsenek. Felhívták a figyelmet: ha megengedik a pedagógusoknak, hogy fegyvert viseljenek az iskolában, akkor megnőhet a veszélye annak, hogy a rendőr tévedésből támadónak néz egy fegyveres tanárt vagy nem egyenruhát viselő iskolai személyt.

A közleményben kifejtették: az iskolai szolgálatot ellátó rendőrök nagyon speciális kiképzést kapnak, amely arra is kiterjed, hogy miképpen kell kizárni más személy hozzáférését a fegyverükhöz, valamint hogy a fegyverrel nehéz körülmények között is megfelelően tudjanak bánni. Hozzátették, hogy aki nem vesz részt rendszeresen ilyen kiképzésben, az lelkileg sem felkészült arra, hogy használja a fegyverét egy támadó ellen.

Ellenezte a tanárok fegyverhez juttatását Bill Bratton, New York volt és legendásként számon tartott rendőrkapitánya is. Bratton Twitter-bejegyzéseiben "őrültnek" nevezte a javaslatot. "A fegyveres erőszakra nem a még több fegyver a válasz" - fogalmazott, hozzátéve, hogy New York városában tíz évvel ezelőtt betiltották a tűzfegyvereket, s azóta folyamatosan csökkenőben van a fegyverrel elkövetett erőszakos bűncselekmények száma.

