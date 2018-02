Kínába több ezer kilométerről is szállíthattak szemetet, ami jelentős ökológiai lábnyomot hagyott maga után. Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője elmondta, nagyon sok konténerhajó, amely árut szállított Kínából, csak félig megpakolva tért vissza. Ezt a piaci rést pedig sokan ki akarták használni, így később Kína bonyolította le a világ hulladékforgalmának több mint a felét.

„Elképesztő mennyiségű műanyag szemét, papír szemét, de a kohósalaktól kezdve hamuig, a fémtől a textilhulladékig sokféle szemét érkezett Kínába”

– mondta a szakértő az InfoRádióban. Simon Gergely hozzátette, ezeknek a szemeteknek a jelentős részét Kína már nem engedi be. Az ázsiai országban már a lakosság és a környezetvédelmi szervezetek is tiltakoztak a szemét importja ellen.

„A műanyaghulladékokban, de a textilhulladékokban is nagyon sok olyan anyag található, amelyet már globálisan betiltottunk”

– mondta a szakértő.

Európa kettős játékot folytat

Simon Gergely elmondta, hogy a nemzetközi egyezmények az újrahasznosított termékekben nagyobb határértékeket engednek meg az újrahasznosításból visszakerülő káros anyagok miatt. Simon azt is mondta, hogy Genfben a Bázeli Egyezmény átbeszélésekor a kínai delegáció javasolta, hogy legyenek alacsonyabbak a határértékek, az Európai Unió pedig éppen a magasabb értékek elfogadásáért harcolt. A szakértő szerint ebből látszik, hogy az

Európai Unió kettős játékot folytat annak érdekében, hogy a szennyezett hulladékától megszabaduljon a harmadik világ kárára.

Az Egyesült Államokban, Kanadában, Nagy-Britanniában, Írországban nagy problémát okozott, hogy Kína lezárta a határait 24 szemétfajta előtt, és alig egy hónap alatt annyi újrahasznosításra váró szemét halmozódott fel, hogy helyben kellett elégetni.

A szakértő hozzátette, a hulladékok elégetése káros a környezetre, hiszen ezeknek a termékeknek az előállítása több energiába került, mint amennyit ki lehet nyerni belőlük, illetve az égetés után a hulladék negyede, ötöde továbbra is megmarad salak formájában. Az újrahasznosítás sem jelent megoldást a problémára, ezért is mondja a Greenpeace, hogy be kell tiltani az „egyutas csomagolást”, azaz olyan csomagolást, amely csak egyszeri felhasználásra alkalmas.

Kínában olyan nagy mennyiségű hulladék termelődik, hogy már át is álltak a saját szemetük feldolgozására, így az importhulladékkal nem foglalkoznak. „Ez nagyon fontos figyelmeztetés a világnak, hogy nem termelhetünk büntetlenül ekkora mennyiségű hulladékot” – mondta a Greenpeace szakértője.

