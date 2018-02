Brit külügyminiszter: a brexit reménykedésre ad okot

Boris Johnson szerdán beszédet tart a brit EU-tagság megszűnéséről, és a londoni külügyminisztérium előzetes tájékoztatása szerint arról fejti ki nézeteit, hogy a Brexittel Nagy-Britannia miként tudja maga mögött hagyni a múltbeli megosztottságokat.

A tárca által szerda hajnalban tudósítók számára hozzáférhetővé tett részletek szerint Johnson "a nagy horderejűnek" minősített beszédben "kijelöli az utat", amely a Brexit utáni időszakban elvezet majd "a kifelé tekintő, liberális, globális Nagy-Britanniához".

A külügyminiszter a beszédben elismeri ugyanakkor azt is, hogy "egyesek" mind határozottabban a Brexit-folyamat megállítására törekszenek, arra, hogy az EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazás döntését a visszájára fordítsák és a nép által kifejezett akarat útjába álljanak.

Johnson szerint ez "katasztrofális hiba lenne", "az árulás maradandó, kitörölhetetlen érzetét hagyná hátra", ezért megengedhetetlen.

A tavalyelőtti referendumon a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból.

Boris Johnson szerint azonban a Brexit-folyamatból csak úgy lehet és kell "nemzeti sikert kovácsolni, ha szólunk azokhoz is, akiknek még mindig vannak aggályaik".

Johnson szerint a kilépéstől tartók félelmei alaptalanok, a Brexit nem a félelemre, hanem a reménykedésre ad okot.

A külügyminiszter - aki az EU-népszavazás kampányában a kilépést pártoló tábor frontembere volt - szerdai beszédében kijelenti: nem szabad megismételni azt a múltbeli hibát, hogy az EU-pártiak hangja túl gyakran elnyomta az uniós tagságot ellenzők hangját.

Johnson szerint mindazonáltal nem elégséges csak annyit odavetni a bennmaradás híveinek, hogy vesztettek és tegyék túl magukat rajta. "El kell ugyanis fogadnunk, hogy sokukat teljesen nemes érzelmek vezérelték, az európai szomszédaink iránti szolidaritás valós érzete, és az a vágy, hogy az Egyesült Királyság sikeres legyen" - fogalmaz szerdai beszédében a brit külügyminiszter.

Johnson beszéde az első abból a hatból, amelyet a tervek szerint a konzervatív párti brit kormány legmagasabb rangú tagjai tartanak a következő néhány hétben.

Theresa May miniszterelnök két beszédet is tart a Brexittel kapcsolatos kormányzati tervekről. Várhatóan megszólal David Davis, a kilépési folyamat irányítására létrehozott minisztérium vezetője, Liam Fox külkereskedelmi miniszter és David Lidington, a kabinetirodát vezető miniszter is, aki e minőségében Theresa May helyettesének számít.

Az Európai Unió vezető tisztviselői az utóbbi időszakban többször is bírálták Londont, mivel Brüsszel véleménye szerint a brit kormány még mindig nem fejtette ki kellő részletességgel a Brexit-folyamattal kapcsolatos célkitűzéseit.

Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója, Michel Barnier úgy fogalmazott nemrégiben tett londoni látogatásán, hogy "egyetlen pillanatnyi vesztegetnivaló idő sincs", ha London és az EU megállapodásra akar jutni a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről és a Brexit utáni kapcsolatrendszer mibenlétéről.

Barnier a minap kijelentette azt is: "jelentősek a nézeteltérések" az EU és a brit kormány között például arról, hogy a brit kilépés után tervezett, az új kapcsolatrendszer elemeinek fokozatos meghonosítását célzó átmeneti időszakban milyen szabályozások érvényesüljenek.

Hangsúlyozta: ha ezeket a vitás kérdéseket nem sikerül rövid időn belül lezárni, akkor egyáltalán nem garantálható az sem, hogy az átmeneti időszakról a Brexit-tárgyalásokon sikerül megállapodásra jutni.

