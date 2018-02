Brexit: nincsenek garanciák az átmeneti időszakban

Nincs rá garancia, hogy az Európai Unión kívüli országok a britek tervezett kilépését követő átmeneti időszakban is tiszteletben fogják tartani az Egyesült Királysággal szemben azokat a szabályokat, amelyek az EU-val kötött szerződéseikből erednek - közölték diplomáciai források.

A névtelenséget kérő tisztségviselők szerint a szigetországot továbbra is kötnék ezen szabályok a tervezett 21 hónapos, 2018. március 30-tól 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban, ahogyan várhatóan az unión kívüli országok is tiszteletben fogják ezeket tartani, különösen, hogy kölcsönösen előnyös szerződésekről van szó. A szabályok be nem tartásának lehetőségét azonban nem lehet kizárni.

"Nem tudjuk garantálni, hogy egyes országok politikai vagy más megfontolásokból nem fogják azt mondani, hogy az Egyesült Királyság már nem tagja az EU-nak, s így az átmeneti időszakban már nem kellene élveznie az előnyöket, amelyek valamely uniós egyezményből erednek" - mondta az egyik illetékes.

"Ebben az esetben Londonnak kell megállapodásra jutnia a kérdéses országgal. Alapvetően ez inkább az Egyesült Királyság problémája, mint a miénk" - tette hozzá.

Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója nemrég leszögezte, a szigetország ezen átmeneti időszakban is részese maradna az EU által megkötött több mint 750 nemzetközi egyezménynek. "Azt viszont nem tudjuk biztosítani, hogy London ezeknek továbbra is élvezheti majd az előnyeit, a partnereinknek erről meglehet a maguk véleménye" - fogalmazott.

Az Európai Unió tárgyalási irányelveinek értelmében az Egyesült Királyság az átmeneti időszakban is részese lenne a vámuniónak és az egységes piacnak, be kellene tartania a közösségi jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat is, eleget kellene tennie a költségvetési kötelezettségeknek, valamint alá kellene vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának, de már nem vehetne részt az uniós döntéshozatalban.

