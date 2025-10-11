ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap Miksa
Nyitókép: Pixabay

Megmenekülhetnek a hazai diófák – már nem a dióburok-fúrólégy a legnagyobb veszély

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A klimatikus viszonyok megváltozása miatt az öntözés kulcsfontosságúvá vált a diótermesztés sikerességében – így látják a diótermeléssel foglalkozó gazdálkodók.

Magyarországon évente átlagosan 7000 tonna diót termelnek – főleg Szabolcs, Borsod és Somogy vármegyében, ahol a hazai dióültetvények csaknem 60 százaléka található. A diótermesztők előtt álló legnagyobb jelenkori kihívás a megváltozott klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodás, ez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara diószakmai napján is elhangzott.

Kőszegi Vilmos diótermesztő az InfoRádióban ennek kapcsán elmondta,

az időjárás olyan mértékben változott az elmúlt néhány évben, hogy erre sem a növények, sem a kertészek szerintem nem tudtak megfelelően felkészülni.

„Emelkedett az éves átlagos középhőmérsékletünk, nőtt az UV-sugárzás, a csapadék eloszlása nagyon egyenetlen, és emiatt nekünk az öntözésben fejlesztenünk kell; a dió egy kifejezetten nagy méretű fa, akár 5-8 milliméternyi vizet is képes naponta elpárologtatni, és mélyre mennek a gyökerei is, így több vízhez hozzá fog tudni jutni, mint a sekélyen gyökerező kultúra, de a dió sem tud lemenni mélyebb vízadó rétegekig” – húzta alá.

Kőszegi Vilmos azt mondta, a 2010-es évek eleje óta már csak azokon a dióültetvényeken folyik sikeres termelés, amelyeket kora tavasztól késő őszig folyamatosan tudnak öntözni.

A csapadékhiány mellett a kártevők, elsősorban a dióburok-fúrólégy okoz sok kárt a termésben, ez ellen azonban több technológia együttes alkalmazásával már tudnak hatni a gazdálkodók. „Csalianyag és egy minimális növényvédőszer keverékével tudunk nagyon hatékonyan védekezni. Nagyon sok ismerősünk, akinek már javasoltuk,

meg tudja védeni a házi kerti diófáit

is ezzel a technológiával”

– mondta.

A KSH adatai szerint Magyarországon 9200 hektáron termesztenek diót, ez jelentős növekedés a korábbi 6000 hektárhoz képest. Az új ültetvények korszerűek, de még mindig sok az elhanyagolt, a termesztéstechnológiát tekintve alacsony színvonalú dióültetvény.

