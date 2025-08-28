ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.28
usd:
341.23
bux:
104304.1
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Steel oil pipes from refinery in desert during sunset.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Ismét érkezik kőolaj a Barátság-vezetéken

Infostart

A Barátság kőolajvezetéket rövid időn belül harmadszor is támadás érte, emiatt ismét leállt a szállítás Magyarországra. Csütörtök reggel azonban a vezeték újraindítása után megérkezett a kőolajszállítmány Szlovákiába és Magyarországra.

Csütörtök reggel a Barátság-vezeték újraindítása után megérkezett a kőolajszállítmány Szlovákiába és Magyarországra – értesült az Index a Mol csoporttól. Múlt héten egy újabb támadás miatt ismét leállt a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás Magyarországra. Rövid időn belül ez már a harmadik támadás volt a vezeték ellen. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kőolajvezeték elleni legutóbbi légicsapás után kitiltotta a támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ellátásbiztonság kérdései miatt részletesen ismertette a helyzet kockázatait, a magyarországi felkészülést és a régiós következményeket. Elmondta, hogy a több éve tartó háború alatt a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát többször is érte már találat. Most tíz nap alatt háromszor is célzott találatot kapott a vezetékrendszer oroszországi szakasza. A vezérigazgató tájékoztatása szerint az első kettő csak néhány napos fennakadást okozott, ezeket kisebb karbantartással meg lehetett oldani. A mostanit azonban már nem. A fenyegetés nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is közvetlenül érinti. Hernádi Zsolt hangsúlyozta: a vezetékrendszer két közép-európai országnak, Szlovákiának és Magyarországnak az egyik legfontosabb energiaellátásáról gondoskodik.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hét elején a Kormányinfón arról tájékoztatott, hogy a gáztározók töltöttsége Magyarországon jelenleg 64 százalékos, ami 82 téli napra elegendő, abban az esetben, ha a gazdaságot is beszámítják a fogyasztók közé. Csak a lakosságot nézve, átlagos fogyasztás mellett ez a mennyiség 171 téli napra elég.

Kezdőlap    Gazdaság    Ismét érkezik kőolaj a Barátság-vezetéken

mol

ellátásbiztonság

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: előbb-utóbb fel fog robbanni a német kormánykoalíció

Szakértő: előbb-utóbb fel fog robbanni a német kormánykoalíció

Válságtanácskozást tartottak a hét elején a CDU-ban, a kancellár szerint is forró ősz vár a német kormányra. Szakértők szerint teljes az egyetértés a német koalíciós pártok, a konzervatív CDU és CSU, valamint a szociáldemokrata SPD között abban, hogy az idei őszt bel- és gazdaságpolitikai reformokkal kell kezdeni. Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban. Szerinte Friedrich Merz átmeneti kancellár, és akár egy jobboldali nagykoalíció is közeleghet Berlinben.
 

A bevándorlók már úgy érzik, Németországban nem látják őket szívesen – de azért maradnának

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tenni kell valamit, riasztó lemaradásban van Európa Oroszországhoz képest

Tenni kell valamit, riasztó lemaradásban van Európa Oroszországhoz képest

A Rheinmetall új németországi gyára kulcsfontosságú lépés Európa lőszergyártási kapacitásának növelésében, miközben a kontinens igyekszik felzárkózni az orosz termeléshez - tudósított a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar vállal itt munkát: stabil melóra, fizetésre vágynak

Egyre több magyar vállal itt munkát: stabil melóra, fizetésre vágynak

A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) legfrissebb elemzése szerint stabilizálódni látszik a kereskedelmi szektor foglalkoztatási helyzete.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three children among 14 killed in major Russian attack on Kyiv

Three children among 14 killed in major Russian attack on Kyiv

Ukraine's President Zelensky says dozens more are injured and accuses Moscow of choosing "ballistics instead of the negotiating table".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 09:30
KSH: kevesebben dolgoznak, mint tavaly
2025. augusztus 28. 09:10
Bejelentés: nagy átállás jön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál
×
×
×
×