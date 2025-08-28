Ismét érkezik kőolaj a Barátság-vezetéken

Csütörtök reggel a Barátság-vezeték újraindítása után megérkezett a kőolajszállítmány Szlovákiába és Magyarországra – értesült az Index a Mol csoporttól. Múlt héten egy újabb támadás miatt ismét leállt a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás Magyarországra. Rövid időn belül ez már a harmadik támadás volt a vezeték ellen. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kőolajvezeték elleni legutóbbi légicsapás után kitiltotta a támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ellátásbiztonság kérdései miatt részletesen ismertette a helyzet kockázatait, a magyarországi felkészülést és a régiós következményeket. Elmondta, hogy a több éve tartó háború alatt a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát többször is érte már találat. Most tíz nap alatt háromszor is célzott találatot kapott a vezetékrendszer oroszországi szakasza. A vezérigazgató tájékoztatása szerint az első kettő csak néhány napos fennakadást okozott, ezeket kisebb karbantartással meg lehetett oldani. A mostanit azonban már nem. A fenyegetés nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is közvetlenül érinti. Hernádi Zsolt hangsúlyozta: a vezetékrendszer két közép-európai országnak, Szlovákiának és Magyarországnak az egyik legfontosabb energiaellátásáról gondoskodik.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hét elején a Kormányinfón arról tájékoztatott, hogy a gáztározók töltöttsége Magyarországon jelenleg 64 százalékos, ami 82 téli napra elegendő, abban az esetben, ha a gazdaságot is beszámítják a fogyasztók közé. Csak a lakosságot nézve, átlagos fogyasztás mellett ez a mennyiség 171 téli napra elég.