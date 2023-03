Értelmét vesztette az árstop az egyik alapvető élelmiszernél

Az utóbbi hetekben jelentősen csökkent a gabona ára, a magyar piac is követte a világpiaci tendenciákat, ez pedig a liszt árának alakulására is hatással volt. Még az is előfordulhat, hogy az ársapkás finomliszt kilójához drágábban juthatunk hozzá a boltban, mintha a piac árazná be a terméket – írja a Frobes online kiadása.

Sorolják a szektor nehézségeit: csökken a magyar búzaexport, piacokat veszítettünk, csökken a malom- és takarmányipar búzafelhasználása, és szlovák, illetve ukrán import is érkezett az országba.

Pótsa Zsófiát, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára lapnak arról számolt be, hogy hatalmas a különbség a különböző üzletláncok által fixált ársapkás lisztárak között,

165-től egészen 280 forintig lehet kapni a BL55-ös búzafinomlisztet.

Ezen a terméken tavaly ősz óta van ársapka, egy kiló ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál. A kormány döntése értelmében április 30-ig vannak érvényben az ársapkák.

Az utóbbi egy hónapban a világpiaci trendeknek megfelelően Magyarországon is elkezdtek csökkenni a gabonaárak. „A 140 ezer forintos tonnánkénti búzaár ma 80 ezer forint, ami iszonyatos nagy csökkenés” – mondja Pótsa. Magas áron vásárolták meg a búzát, de ahhoz, hogy bírják a versenyt a bejövő ukrán, román és lengyel liszttel, csökkenteniük kell az árakat. „Itt fontos kérdés, hogy ki mekkora veszteséget bír el, de a lisztárak egyértelműen megtörtek és az elmúlt hónapban lefelé mentek. Így az ársapka is jelentőségét vesztette, ha volt egyáltalán jelentősége.”

A liszt így várhatóan az a termék lesz, amelyiknek az ára az ársapka eltörlése után – ha nem változnak drasztikusan a világpiaci viszonyok és árak – nem fog növekedni.

Azt is elmondta, hogy júliusban lelassult az exportengedélyek kiadása (majdnem egy hónapot kellett várni), így fontos piacokat veszített el a magyar búza, aminek a hatását most is lehet érezni. A szokásosnál kevesebbet szállítottunk Olaszországba, Németországba, illetve Ausztriába is.

Az exportot érintő nehézségek és a bejövő importbúza letörte az árakat. A magyar búza tonnánkénti ára jelenleg 80-85 ezer forint között van, nagyjából egy szinten a fekete-tengeri térség áraival.

Kukoricából a tavalyi aszályos év negatív rekordot jelentős termésétől nem függetlenül a szezonban kétmillió tonna kukoricát kell behozni, ebből összesítésük szerint 1,4 millió tonna érkezett be március 25-ig az országba. A fő forrás Ukrajna.

