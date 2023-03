Most akkor mi lesz 2035 után az európai autókkal?

"Egy kínai autógyárnak az Európai Unió piaca nem olyan nagyon nagy falat. Nekik megéri a belső égésű autókat fejleszteni, hiszen Ázsiában és otthon is van belső égésű piacuk bőven" – mondta el az InfoRádióban Szécsényi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője.

Vagyis ha ügyesen lépnek, – most minden jel erre mutat – és az európai piacközpontú márkák visszavonulnak a belső égésű motorok fejlesztésekből, akkor a következő 10-12 évben – amíg nem tiltják a belső égésű autók forgalomba helyezését Európában – a kínaiak rá fognak repülni az a belső égésű autók piacára, mert van modelljük, darabszámuk és technológiájuk hozzá.

A korábbi szabály szerint 2035 után már csak klímasemleges üzemanyagokat lehet használni az Európai Unióban. A szabály az úgynevezett e-üzemanyagokkal hajtott autók forgalomba helyezését tiltaná, de ez nem vonatkozik a már forgalomban lévő autókra.

A szabályozás most annyit látszik enyhülni, hogy az e-üzemanyagokkal hajtott autókat is forgalomba lehet majd helyezni.

Jó hír, hogy az e-üzemanyag úgy ég el, mint a benzin, tehát nem kell hozzá átalakítani az autót. Ebből adódóan komoly technológiai módosítások nélkül használhatók.

Klímasemleges üzemanyag

A klímasemleges üzemanyagon a mai napig vitatkoznak, mert a 2035-ös szabályozásnak a német autóipar "feküdt keresztbe", féltve a munkahelyeket és a beszállítói hátterét. Jelentős részben ők állnak ennek kutatása és a fejlesztése élén.

Szécsényi Gábor elmondta: a klímasemleges üzemanyag gyakorlatilag műbenzin, tehát nem kőolajból állítják elő. A technológiák különböznek, több próbaüzem is van. Néhány 100 litereket képesek naponta előállítani, tehát még nem nagymértékű az elektromos-üzemanyag gyártás. A finomítók a levegőből próbálják kifogni szén-dioxidot, tehát szennyezést kötnek meg. Ha nem a levegőből, akkor ipari termelésből származó szén-dioxidot használják fel.

Az előállításhoz szükséges hidrogént megújuló energiával teremtik elő hozzá. A lényeg, hogy úgy készüljön a benzin, hogy az elégetése során a környezetbe kerülő szén-dioxid és szén alapú szennyezés kevesebb legyen, vagy legfeljebb annyi, mint amennyit megkötünk, vagy felhasználnunk az elkészítés során.

Az olasz autóipar pedig a bioüzemanyagokat támogatja, mert azt szeretnék, hogy a növényi alapanyagokból készített üzemanyagok is beletartozzanak ebbe a körbe 2035 után. "Úgy tudom, hogy egyelőre nem jártak sikerrel, de azt is tudom, hogy nem adták föl, tehát még harcolnak. Ha mindent sikerül keresztülvinni, akkor a németek irányából az e-üzemanyagok, az olaszok irányából pedig a bioüzemanyagok lehetnek kivételek 2035 után" – jelentette ki Szécsényi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője. Már 2030-ig is lépni kell Az uniós tagállamok energiaügyekért felelős miniszterei keddi brüsszeli tanácskozásukon jóváhagyták az új személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási normák felülvizsgálatáról szóló rendeletet, amelynek értelmében 2035-ig fokozatosan meg kell szüntetni a dízel- és a benzinüzemű új autók értékesítését az EU-ban, és minden új gyártású autónak kibocsátásmentesnek kell lennie.



Az elfogadott rendelet szerint a 2030-ra kitűzött, köztes kibocsátáscsökkentési célérték az új személygépkocsiknál 55, a kisteherautóknál 50 százalék.

Nyitókép: Elena Popova/Getty Images