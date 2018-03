Olyan történik a tőzsdén, amit senki sem hitt volna

Tegnap volt pontosan 9 éve, hogy a 2008-as válság utáni pánik elérte mélypontját, megszakadt, és azóta sem szűnő emelkedésbe csapott át a világ főbb részvénypiacain. Akkor senki nem hitte volna, hogy ilyen hosszú lehet, pláne, hogy szép gazdasági fellendülés is társult hozzá. Ha kitart még a trend 5 hónapot, megdönti az eddigi rekordot - írta a Privátbankár.

A tőzsdei emelkedő időszakaszokat a bika szimbolizálja, és a mostani egy igen idős állat, csak egyszer láthattunk „idősebbet”, az pedig 1990 októberétől, a Kuvait Irak általi lerohanása által keltett pániktól 2000 márciusáig, a dotcom-lufi tetőzéséig tartott. Akkor 300-ról 1500 pontig emelkedett az S&P 500 index, most 666-ról 2875-ig, de a mostaninak nincs még vége, akár most is összejöhet az ötszörözés, ez 3330 pontnál lenne - olvasható a Privátbankáron.

Más a mostani

A két trend között vannak azonban a lényeges különbségek. Az akkori tulajdonképpen könnyen lehetett volna egy hosszabb trend, ha nincs a kuvaiti válság. Másrészt akkor egy példátlan fellendülésen esett át a világ, melyet a tőzsdéken korábban egy 17 éves, 1965-től 82-ig tartó stagnálás előzött meg, és a kommunista rendszer összeomlása után a világgazdaság globalizációja hajtotta.

A mostani trend egy példátlan pénzügyi válságban született, ami egyúttal azt is jelzi, hogy a világ intézményei, kormányai és jegybankjai alapvetően jól kezelték a válságot, hisz gyorsan sikerült helyreállítani a bizalmat. Az 1929-es összeomlásnál ehhez 4 év kellett, és közben a világgazdaság páratlan recesszióba került. Ugyanakkor most azt sem szabad elfelejteni, hogy a trend nem nyúlhatott volna ilyen hosszúra, ha a jegybankok a gazdaság élénkítése érdekében nem alkalmaznak korábban sosem látott eszközöket, mint a 0-ig csökkentett kamatok, vagy a fedezetlen kötvényvásárlási programok.

Amerikában ugyan már véget ért ez a "tápláló" időszak és épp egy új kezdődik, Európában még kitart ez a monetáris politika, de már látszanak a végjelek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!