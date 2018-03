További felülvizsgálatot javasol a bankszövetség

A Magyar Bankszövetség üdvözli a jegybank legújabb ajánlásait a hitelezés kockázatainak csökkentésére, egyben további előírások felülvizsgálatára is javaslatot tesz.

A bankszövetség közleménye szerint megfontolandó a projekthitelek - bizonyos feltételek esetén előírt - kötelező féléves előtörlesztési mérték szabályainak lazítása, illetve újragondolni javasolják az ingatlanok negyedéves újraértékelésének szükségességét is.

Mindezt annak kapcsán fogalmazták meg, hogy az MNB a napokban publikált, új ajánlásait - amelyek az NPL-hitelekkel, vagyis a 90 napon túli késedelemmel rendelkező hitelekkel kapcsolatos banki stratégiát, illetve a projekthiteleket és az ingatlanértékelést érintik - a szektor javaslatait is figyelembe véve dolgozta ki, ami segítheti a szabályok hatékony alkalmazhatóságát. A konstruktív együttműködés alapjaira építkezve javasolja a szövetség, hogy a bankok visszajelzései alapján rendszeresen vizsgálják felül a jegybanki előírásokat és "finomhangolják" azokat, hogy a bankok ne kerüljenek versenyhátrányba az esetlegesen megengedőbb szabályozói környezetben működő külföldi versenytársaikkal szemben.

Felhívják a figyelmet a bankszektorra nehezedő szabályozói nyomásra, amely az Országgyűlés és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által alkotott szabályoknak és az európai uniós normának megfelelés érdekében folyamatosan többleterőforrást igényel tapasztalataik szerint. Az ilyen jellegű nyomás mérsékléséhez a jegybank is hozzájárulhat azzal, hogy a jelenleginél hosszabb felkészülési időt biztosít a bankok részére - írják.

A közleményben emlékeztetnek, hogy az elmúlt években a kormányzat, a jegybank és a bankszektor számos intézkedést tett a 90 napon túli késedelemmel rendelkező hitelek arányának csökkentése érdekében. A közös erőfeszítések hatása, hogy az NPL-hitelek aránya 2010 óta először tíz százalék alá csökkent. A vállalati kihelyezések is kedvezően alakultak, a nemteljesítő hitelek volumene 320 milliárd forintra, arányuk pedig mintegy 5,2 százalékra csökkent.

Az NPL-arány csökkenése hozzájárul ahhoz, hogy a pozitív hitelezési fordulat fenntartható legyen. A hitelezési aktivitás növekedése azonban kihívások elé is állítja a bankszektort - fogalmaznak a közleményben -, mert a bankoknak komoly figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a most felépülő portfóliók esetén az alacsony NPL-arány hosszú távon is fenntartható legyen.

