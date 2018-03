Elképesztő kavalkád a Mobil Világkongresszuson

Négy hatalmas csarnok van tele a nagy gyártók és a kis startupok termékeivel. „Elképesztő kavalkádról van itt szó” – mondta Hlács Ferenc, a HWSW informatikai portál munkatársa a csütörtökön zárult Mobil Világkongresszusról az expó barcelonai helyszínéről.

A piaci szereplők várt és kevésbé várt újítások sokaságáról rántották le a leplet. Az egyik legnépszerűbb ilyen bemutatott készülék a Nokia nosztalgikus készüléke, a ráncfelvarrott, 4G-képes és androidos 8110-es, mely a klasszikus lecsúsztatható fedelű, a Mátrixban hírhedtté vált telefonmodellt idézi. A showt sokak szerint idén is inkább a Samsung vitte el S9-es modelljeivel. Mindkét mobiltelefon – az S9 és az S9+ is – megkapta a gyártó idei csúcsprocesszorát, illetve állítható rekesznyílású kamerával szerelték fel őket – tájékoztatott az informatikai portál munkatársa.

Hlács Ferenc szerint egy másik egyre populárisabb trend az, hogy mobilokból egy csapásra egy asztali számítógéppel közel egyenértékű környezetet hozzanak létre.

A HWSW szakportál munkatársa szerint idén már olyan laptopok is piacra kerülhetnek, melyek mobilokba gyártott csipekkel szereltek, ez jelentősen megdobja az üzemidőt. A tajvani Asus is igen modern készüléket tárt a közönség elé: telefonjukban több a mesterséges intelligencián alapuló megoldást illesztettek, ezzel például a gépi tanulás útján a kütyü képes egyre jobb fotókat rögzíteni. A gyártó Barcelonában 3 készüléket mutatott be összesen.

A laptopok is nagy szerepet kaptak, a lenovo is előrukkolt modellekkel, a Huawei pedig egy tekintélyes kijelzőméretű hordozható gépet mutatott be. A MateBook X Pro-n a webkamera gombnyomással ugrik elő, kedvezve az állandóan illetéktelen tekintetektől tartó ügyfeleknek.

