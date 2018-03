Brutális átrendeződés Magyarországon

Az elmúlt években - öt esztendőt nézve - negyedével nőtt a kiskereskedelmi boltok bevétele. Időközben azonban - ezzel ellentétben - folyamatosan, évről-évre csökkent a boltok száma, öt év alatt közel húszezerrel. Ez persze azt jelentette, hogy az egy boltra jutó bevétel nagyot ugrott, közel másfélszeresére.

A piac rostáján kihulló boltok a kicsik voltak, miközben a nagy láncok egy része - nem csak az élelmiszeresek, hanem az iparcikkesek is - bővítették hálózatukat, nagy alapterületű áruházakkal. A mérlegbeszámolók tanúsága szerint forgalmuk is általában emelkedett, kisebb, vagy inkább nagyobb mértékben - olvasható a blokkk.com blogon.

A legnagyobb szelete a boltos kereskedésnek az élelmiszerek teljes piaca. Itt a hivatalos besorolás szerinti élelmiszer jellegű vegyes boltok adják a forgalom nagyját, a kisebb szakboltok mellett. És ebben a körben együtt tanyáznak a nagyáruházak a sarki fűszeressel. A bevétel emelkedése itt visszafogottabb, az élelmiszer piac általában - bármilyen irányban is, akár lefelé, akár felfelé - lassabban mozog. Az öt esztendőre együttesen kimutatott 10%-os forgalombővüléssel szemben a boltszám közel ötödével esett, így itt is a nagyobb alapterületű boltok könyvelhettek el több bevételt:

élelmiszer vegyes 2012 2017 változás bevétel (milliárd forint) 3.375 3.713 + 10% boltok száma (darab) 25.320 20.825 - 18% egy boltra jutó éves forgalom (millió forint) 133 178 + 34% KSH, bolti kiskereskedelem üzlettípusok szerint, érték: ezer milliárd forint, folyó áron, boltszám: ezer darab, 2017 első félév

Na de az iparcikk piac: itt volt a nagyobb felfordulás

A forgalom szépen nőtt, harmadával emelkedett a boltok bevétele. Persze, a boltszám itt is csökkent, 14 ezerrel. Az egy boltra jutó árbevétel viszont sokkal nagyobbat ugrott, mint az élelmiszerek piacán, megközelítette a 60%-ot a növekedés mértéke:

iparcikk (nem élelmiszer) 2012 2017 változás bevétel (milliárd forint) 2.937 3.958 + 35% boltok száma (darab) 97.541 83.690 - 14% egy boltra jutó éves forgalom (millió forint) 30 47 + 57% KSH, bolti kiskereskedelem üzlettípusok szerint, érték: ezer milliárd forint, folyó áron, boltszám: darab, 2017 első félév

Érdekes módon egy ruházati bolt átlagos éves bevétele 16 millió forint volt 2012-ben. Hát ezt egy hónapra vetítve nem egy nagy szám jön ki, amiből a hivatalos statisztika szerint meg kellene élnie a boltosnak, minden költségével és beszerzésével együtt. Még akkor is, ha esetleg sok az ázsiai bolt a piacon. De jó nagyot is ugrott az árbevétel egy boltra számított összege öt esztendő alatt, amiben azért lehet, hogy az időközben bevezetett online kasszának is volt némi szerepe (és nem csak itt, hanem esetleg más árucsoportban is, mivel a statisztika a nyugtás forgalmat méri):

ruházat 2012 2017 változás bevétel (milliárd forint) 405 607 + 50% boltok száma (darab) 24.781 19.945 - 20% egy boltra jutó éves forgalom (millió forint) 16 30 + 88% KSH, bolti kiskereskedelem üzlettípusok szerint, érték: ezer milliárd forint, folyó áron, boltszám: ezer darab, 2017 első félév

Kisebb piac az illatszereké. Itt is szépen megugrott az egy boltra jutó éves forgalom, de a piac is közel másfélszeresére nőtt. Összevetve a ruházattal - bár jellegében azért más termékkörről van szó - azért jóval nagyobb az egy boltra eső árbevétel, de az is szépen hízott:

illatszer 2012 2017 változás bevétel (milliárd forint) 166 246 + 48% boltok száma (darab) 2.623 2.464 - 6% egy boltra jutó éves forgalom (millió forint) 63 100 + 59% KSH, bolti kiskereskedelem üzlettípusok szerint, érték: ezer milliárd forint, folyó áron, boltszám: ezer darab, 2017 első félév

A nagyobb értékű, főleg tartós cikkek is tekintélyes szeletét jelenti a boltos világnak. A piac itt viszont visszafogottabb ütemben bővült, nem véletlenül, hiszen ami drága, ott azért kevesebbre futja a vásárlónak. Érdekes módon az egy boltra jutó bevétel a statisztika szerint itt kisebb, mint egy illatszerbolté, de azért így is az iparcikkes átlag felett mozog:

bútor, műszaki cikk 2012 2017 változás bevétel (milliárd forint) 957 1.087 + 14 boltok száma (darab) 17.692 15.198 - 14 egy boltra jutó éves forgalom (millió forint) 54 72 + 33 KSH, bolti kiskereskedelem üzlettípusok szerint, érték: ezer milliárd forint, folyó áron, boltszám: ezer darab, 2017 első félév

És a statisztika módszertana annyit meg kell jegyezni, hogy a kiskereskedelmi forgalmat egy minta adatszolgáltatása nyomán becsléssel adja meg a KSH. Ez egy elfogadott uniós módszertan, jobbat még nem mondott senki. A boltszámot az önkormányzatok tételes jelentései alapján összegzi.

