Foghatják a fejüket: felrobban a banki piac

Nemcsak elveszi, hanem meg is eszi a bankok kenyerét a Transferwise, amely radikálisan olcsó nemzetközi átutalásokkal több millió eurónyi árbevételt csakliz el a pénzintézetektől minden nap - írta a Portfolio. A cég vezetője arról is beszélt, hogyan alakul át a bankok világa.

Kristo Käärmann, a Transferwise társalapító-vezérigazgatója a Portfolionak adott interjújában elmondta, hogy nem célja a bankszektor elpusztítása, cége viszont remélhetően hosszú távon egy átlátható, fölösleges költségektől mentes pénzügyi piac kialakulását katalizálja majd.

A cégvezető szerint nemzetközi banki utalások jelenleg nagyon drágák, a bankok egy csomó pénzt keresnek ezen a piacon, de szerintük nem kellene, hogy ez így legyen. Ezért kínálnak olcsó szolgáltatásokat.

Realitásnak látja azt a - McKinsey egyik tanulmányában szereplő - adatot, hogy a fintech-diszruptorok akár 40 százalékkal is csökkenthetik a lakossági bankok bevételét 2025-re. Szerinte a marzsok szinten tartása végett a költségeiket is 40%-kal kell csökkenniük a bankoknak. A nemzetközi átutalások piacán ez még gyorsabban fog megtörténni; 40%-nál még nagyobb mértékben fognak csökkenni a bevételek 2025-re.

"A kereskedelmi bankok egyébként jó példa arra, hogy egyre inkább nemzetközi szinten kezdenek el működni a pénzintézetek. Ez egy egészséges folyamat, hiszen más szektorokban is megfigyelhető, például Magyarországnak sincs saját Google-ja vagy Facebookja. A bankoknál is ez lesz a helyzet: mindegy lesz, hogy Magyarországon, Olaszországban vagy Japánban használjuk őket, a szolgáltatás apróbb különbségekkel hasonló lesz. A hagyományos, helyi szereplőknek pedig ezekkel a pénzintézetekkel kell majd felvenniük a harcot úgy, hogy ráadásul a nemzetközi szereplők több pénzt is időt tudnak költeni fejlesztésekre, technológiai innovációkra" - vázolta a piaci folyamatokat a szakember.

Arról is beszélt, hogy véleménye szerint a bankrendszerben

jelenleg sok indokolatlan költséget fizetnek ki az ügyfelek.

A banki szolgáltatások gyakran nem elég transzparensek, főleg nemzetközi átutalások esetén.

10-ből 8 esetben nem lehet előzetesen megmondani, hogy pontosan mennyi költséget fizet ki valaki a banknak. "Pár költséget megmutatnak, de az igazán sok pénzt a devizaárfolyam-réseken keresik, ezt viszont nem mutatják ki rendesen".

