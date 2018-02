Mivel járna az egyszámjegyű szja?

Az elemző szerint kedvező a pénzügyi környezet: tavaly 4 százalékos növekedést mutatott fel a magyar gazdaság és idén is hasonló várható. Nőtt a foglalkoztatottak száma és gyors bérnövekedés indult be, jelentős részben a minimálbér nagy arányú megemelése miatt. Az európai üzleti környezet kedvezőnek mondható, a gazdasági konjunktúra most van a csúcsán.

"Ezek alapján el lehet gondolkodni azon, hogy a többletforrásokat mire fordítja a következő kormány. Van lehetőség arra, hogy

a költségvetésben szerkezeti változtatásokat hajtsanak végre, ilyen lehet az egy számjegyű szja bevezetése is"

- mondta Török Zoltán.

A Raiffeisen Bank vezető elemzője hozzátette: jelenleg, 15 százalékos kulcs mellett nagyságrendileg 2000 milliárd forint adóbevétel származik az szja-ból, de persze a gazdasági- és bérnövekedés miatt nem statikus állapottal érdemes számolni. "

Ha nem egyszerre, hanem 3-4 évre elosztva hajtja végre a kormány

azt a mértékű adócsökkentést, ami a végén egy számjegyű szja-t eredményezne, akkor a költségvetés szempontjából nagyjából semleges helyzetbe kerülnénk 2021-22 környékére". Kieséssel tehát fokozatosság esetén nem kellene számolni.

Török Zoltán azt is elmondta, hogy egy egyszázalékos szja-csökkentés 100 milliárdos nagyságrendű kiesést jelent, ha tehát 15-ről 9 százalékra csökkenne a személyi jövedelemadó, az összességében 600-800 milliárd forintos tételt jelentene.

