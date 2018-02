Jó hír a Buda-Cash-ügyfelek számára

Hosszú évek óta pereskedett a csődbe ment Buda-Cash felszámolója és a BC-ügyfelek pénzét visszatartó dán Saxo Bank. Az elsőfokú ítélet alapján a dán cégnek ki kell adnia a pénz nagy részét és az értékpapírokat.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete alapján a Buda-Cash Brókerház Zrt. „fa“ győzelmével zárult a dán Saxo Bank A/S elleni per. A bíróság kötelezte a dán brókercéget, hogy fizessen meg a felperesnek 1,17 milliárd forintot és 2,542 millió eurót, ezek késedelmi kamatait, illetve adja vissza a felperesnek az értékpapírjait, ahogy a perköltséget is döntően a dánok fizetik.

Zárt ajtók mögött

Mivel a per zárt ajtók mögött zajlott, sokat nem lehet tudni a részletekről. Az egyik oldalon a Buda-Cash felszámolója, vagyis a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. és az általa megbízott Kovács, Réti, Szegheő Ügyvédi Iroda kérték vissza az ügyfelek pénzét.

A másik oldalon a Saxo Bank és az őt képviselő Oppenheim Ügyvédi Iroda azt képviselte, hogy a pénz a Saxót illeti. A Saxo azt állította, hogy mivel a svájci frank megborulása miatt a Buda-Cashnek tartozása halmozódott fel a Saxoval szemben, a dán bank a Buda Cash Zrt. részére fenntartott számlák egyenlegein lévő pénzt és pénzügyi eszközöket a Buda-Cash Zrt-vel szembeni követelése fedezetének tekintette és nem adta át - írja az Index.

Gyakorlatilag fedezetként megtartotta azon ártatlan BC-ügyfelek értékeit is, akiknek nem volt devizapozíciója, csak készpénze és részvénye a cégnél. A bíróság szerint azonban a különös helyzetet kialakító „kárrendező” szerződés nem volt érvényes.

Bírósági szakasz

A helyzet rendezése tárgyalásos úton nem sikerült, ezért végül az időközben a felszámolás sorsára jutott Buda-Cash felszámolója, a PSFN bírósághoz fordult. Egy ideig azon vitatkoztak a felek, hogy a magyar, vagy a dán jog az alkalmazandó, de végül itthon tárgyalták az ügyet és legalábbis első fokon a PSFN sikerrel vívta meg a harcát.

