Már biztos: eladják a magyar GE egyik üzletágát is

Az amerikai cég tájékoztatása szerint a tervezett adásvétel keretében a GE több mint 4000, döntően magyarországi munkavállalót, 5 magyarországi gyárat (Budapesten, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Kisvárdán és Hajdúböszörményben), valamint régiószerte kereskedelmi irodákat és egyéb ingatlanokat adna át a vevőnek.

A német Jörg Bauer legutóbb a GE Magyarország elnökeként dolgozott. Ehhez a vállalathoz tartozik a fényforrásüzletág Budapesten működő európai, közel-keleti, afrikai és török regionális üzleti központja is.

A tervezett értékesítés része a GE fényforrásüzletágának teljes EMEAT regionális szervezete, beleértve a kereskedelmi területet, a disztribúciós megállapodásokat, a fényforrás- és alkatrészgyárakat, telephelyeket és munkavállalókat, továbbá a vállalat globális autólámpa-üzletágának kereskedelmi szervezetét és gyártókapacitásait.

A tervek szerint az adásvétel - amelynek összegét üzleti titokként kezelik - 2018 közepéig, több lépésben zárulhat.

A magyar szervezet és a telephelyek már április elejére átkerülhetnek a leendő új tulajdonoshoz.

A tervezett tranzakcióval létrejövő Tungsram Csoport átmeneti ideig a GE Lighting márkanevet is használná, ezt követően pedig Tungsram márkanév alatt értékesítené a termékeit. A közlemény emlékeztet arra, hogy a GE 1989-ben vásárolta meg a Tungsramot, amely a "legtöbb európai piacon több mint egy évszázadig egyet jelentett a világítással".

A tervezett tranzakció a helyi megállapodásoktól függ, ahol szükséges, a GE az adott ország előírásainak megfelelően konzultál majd a munkavállalók képviselőivel az aláírás előtt. A tervezett adásvétel sikere esetén a cégcsoport új tulajdonosa az EMEAT régió jelenlegi vezetőivel tervezi az új vállalat irányítását.

A GE fényforrásüzletága az EMEAT régióban hagyományos fényforrásokat és LED-lámpatesteket forgalmaz nagykereskedő és disztribúciós partnerein keresztül kereskedelmi vevői és végfelhasználói számára. A GE 60 éve az autólámpa-piac vezető szereplője, a gépjárművekben használatos fényforrások teljes skáláját kínálja, a vállalat autólámpáit Magyarországon gyártják és a világ minden táján értékesítik.

A GE a fényforrásüzletágában Magyarországon termelt áruinak 99 százalékát exportálja.

Öt gyárat üzemeltet Magyarországon: a Budapesti Fényforrásgyárat, a Nagykanizsai Fényforrásgyár és Logisztikai Központot, a Kisvárdai Halogén- és Autólámpagyárat, a Zalaegerszegi Alkatrészgyárat, valamint a Hajdúböszörményi Alkatrészgyárat.

Mivel az új vállalat önállóan is jelentős exportőr maradna, a tervezett tulajdonosváltást követően az Eximbank továbbra is támogatná a vállalat működését. A folyamatos, zökkenőmentes átmenet érdekében az új tulajdonos is számíthatna a bank exporthitelkeretére - írták.

A GE felidézi, hogy 2017-ben jelentette be, hogy a fényforrásüzletág, valamint a Current üzletág eladását tervezi, mivel a GE az alaptevékenységére kíván koncentrálni. A GE a Fényforrásüzletág mostani adásvétellel nem érintett elemeit, valamint a Current üzletágat külön tranzakcióban kínálja megvételre.

A közlemény idézi Bill Laceyt, a GE fényforrásüzletágának globális elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a tervezett tranzakció lehetővé tenné, hogy a létrejövő, kifejezetten erre a régióra koncentráló szervezet gyorsabban alkalmazkodjon a piaci változásokhoz és több erőforrást fordítson a regionális lehetőségekre, ami nemcsak további értéket teremtene partnerei számára, de megalapozná hosszú távú növekedését és sikerét is.

Jörg Bauer úgy vélekedett, hogy a Tungsram mint nemzeti márka, az elmúlt évszázad leginnovatívabb magyar ipari vállalata. Az öröksége és nemzetközi ismertsége megalapozza, hogy az innováció a tervezett új vállalat jövőjének legfőbb sarokköve maradjon. A leendő cég a jelenlegi munkatársakra és a hazai infrastruktúrára építve további növekedést szeretne elérni az innovációra alapozva.

