Már nem tudják megfizetni a magyar marhát a török piacon – írja a Magyar Idők. A török húsmarhapiacot a szíriai háború érintette érzékenyen. A gazdaság megtorpanása, a líra értékvesztése jelentősen rontott a jövedelmi helyzeten, a törökök pedig már nem tudják, illetve nem akarják megfizetni a jó minőségű magyar marhát. A verseny is egyre erősödik, a nagy világpiaci szereplők mellett már a csehek, a szlovákok és a románok is konkurenciának számítanak.

A Pénzcentrum.hu-n arról olvashatnak, mi kell ahhoz, hogy valakiből légiforgalmi irányító váljon, illetve mire számíthat a szükséges tanfolyam elvégzése után. Magyarországon ugyanis – mint írják – a közvélemény előtt nagyjából két dolog ismert a légiforgalmi irányítókról: az egyik, hogy hazai viszonylatban rettentő jól keresnek, a másik pedig, hogy állandó stressznek vannak kitéve.

Húsz éve nem látott szintre építették le kötvénykitettségüket a profi portfóliómenedzserek, háromból több mint ketten alulsúlyozzák az eszközosztályt – olvasható a Portfolión a Bank of America és a Merrill Lynch CNBC által is idézett felmérése alapján. A kimutatás szerint a részvénypozíciók is csökkentek, cserébe készpénzbe menekülnek a befektetők.

Kapcsolódó hanganyagok Így kereshet jól állandó stressz mellett Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!