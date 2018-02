Drasztikus változás a budapest környéki ingatlanoknál

Az Otthontérkép Csoport friss elemzéséből kiderült, hogy

Budapesten belül a legkeresettebb kerületekben egyre több új lakást építenek, illetve

a déli és a nyugati agglomeráció népszerűsége is megnőtt a fővárosi lakások drágulása miatt.

Ez utóbbinak az oka a drágulás, ami nemcsak az újépítésű, hanem a használt lakásoknál is bekövetkezett. A lakást kereső, elsősorban fiatalabb korosztály inkább körülnéz az agglomerációban, és egy belvárosi lakás árából egy nagyobb, kertes házat vásárolnak - még akkor is olcsóbban jönnek ki, ha egy kicsit fel kell újítani az ingatlant.

Újabb költözési hullám

Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője az InfoRádiónak elmondta:

ez trendforduló, már nem egy-két hónap mutatja ezt a folyamatot, hanem másfél-két év adatai.

A 2000-es évek legelején tapasztalható volt, hogy sokan kiköltöztek az agglomerációba, azután amikor a családok gyerekei nagyobbak lettek, a 2010-es évek vége környékén, visszaköltöztek a fővárosba. Most ismét megfordult az irány, és egy újabb hullámban ismét a Budapesten kívüli ingatlanokat keresik.

Nagyarányú drágulás az agglomerációban

Az elemző kiemelte: azáltal, hogy ismét olyan sokan költöznek ki a fővárosból, nagyon nagy arányú áremelkedés következett be, előfordul

30-50 százalékos drágulás az agglomerációban.

A legkedveltebb és legdrágább Érd és Szigetszentmiklós. Érd lakossága az elmúlt 6-8 évben például 67 ezerre nőtt.

Szigetszentmiklóson is jelentős a lakosság számának növekedése, de ott még vannak szabad telkek. Rajtuk kívül Vecsés, Gyál és Ecser is felkerült a preferált községek közé, amelyek bár korábban nem voltak annyira népszerűek, az infrastruktúra, illetve a közeledési feltételek is javultak az elmúlt években. Ez a keleti agglomerációs környék még nem annyira drága, mint az érdi vagy a szigetszentmiklósi, de itt is 20-25 százalékos áremelkedés következett be egy-két év alatt.

