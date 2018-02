Katasztrofális helyzet a magyar boltokban

A sok álláshirdetés kevés ahhoz, hogy szaporodjon a bolti eladók száma, mert a kereskedők bevétele véges: 2017-ben a teljes bérköltség 13-14%-kal nőtt, több mint kétszer olyan ütemben, mint a boltos kiskereskedelem bevétele - írja a blokkk.com.

Tavaly a járulékcsökkentés miatt 25-30 milliárddal kevesebbet kellett a költségvetésbe befizetni, és el is ment bérre. Az elmúlt fél évtizedben összesen 40%-kal emelkedett a boltok bérköltsége.

A boltok bevétele nyilván korlátot szab a bérek emelésének is, a munkaóra-teljesítményen is látszik ez: 2016 végéig folyamatosan, összesen tizedével emelkedett a ledolgozott idő, de 2017-ben már megállt az óraszám növekedése. Ez azt is jelenti, hogy több emberre már nem futja.

Csökkent a túlóraszám is 2017-ben, de csak a 2016-os csúcsot megelőző év szintjére csúszott vissza. A túlóráért, a túlmunkáért vaskosabb bér jár a szokásosnál, így ha amúgy is emelkednek a bérek, kétszer is utána kell számolni, mennyi túlóra éri meg.

