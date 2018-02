A villamosenergia felhasználási és termelési igénye is jelentősen növekszik az utóbbi időben, ami visszaigazolja a gazdaság bővülését - közölte az ELMŰ-ÉMÁSZ szóvivője.

Jelentősen nő az energiafelhasználási, valamint az úgynevezett betáplálási igény is, ugyanis a mezőgazdasági termelőket támogatni kívánó új napelemes programnak köszönhetően mintegy tíz Vác városnyi villamosenergia-termelési igény jelentkezik - mondta Boross Norbert, az ELMŰ-ÉMÁSZ szóvivője az InfoRádiónak. Hozzátette, ez a bizonyítéka annak, hogy a magyar gazdaság fejlődik, hiszen a villamosenergia-igények növekedése százalékban körülbelül a GDP-növekedés felével arányos.

Boross hozzátette: napi szinten akár több száz új, lakossági és más jellegű csatlakozási igény is érkezik a társasághoz,

a vállalat ezért is növeli eddigi 30 milliárdos évi fejlesztési keretét.

„Erre indítottuk egy új beruházási programot, ami a terveink szerint az elkövetkező 5-6 évben fog végbemenni, és lehetővé teszi azt, hogy ezek az új igények kielégíthetőek legyenek” – mondta a szóvivő.

Hozzátette, hogy az elkövetkező években előtérbe kerül az úgynevezett okoshálózatok használata. Ezekben az áramon kívül információk is áramlanak üvegszálas vagy más telekommunikációs technikák révén, így a hibaelhárítás is sokkal gyorsabban történik. A már használatban lévő okoshálózatokban rossz időjárás esetén volt arra is példa, hogy

közel egymillió háztartásnál perceken belül, tehát gyakorlatilag észrevétlenül megoldották az üzemzavart.

A szóvivő szerint jellemzően ipari fogyasztóknál már telepítettek okosmérőeszközöket, amelyek olyan információkat szolgáltatnak a felhasználónak, amik az energiatakarékosságot segíthetik.

