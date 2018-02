Nyolc százalékkal nőtt az egyik céges teher

A közlemény szerint ezt az összeget kell minden 25 dolgozónál többet foglalkoztató társaságnak, ahol a megváltozott munkaképességűek száma nem éri el a teljes állomány 5 százalékát, a hiányzó létszám után fejenként az államkasszába fizetnie.

Hozzátették, a cégeknek a kialakult helyzetben saját dolgozóik rehabilitációs átvilágítása is megoldást jelenthet. A Trenkwalder által az elmúlt években elvégzett, mintegy 8000 munkavállalót érintő auditok tapasztalatai alapján a dolgozók demográfiai összetételtől függően a munkavállalók akár több mint 5 százalékánál is tárhatnak fel kedvezményre jogosító tartós betegséget, vagyis az adott cég akár teljes rehabilitációs hozzájárulási kvótáját is megspórolhatja.

Ez a lehetőség azért is jelent segítséget a cégeknek, mert az általános munkaerőhiány miatt már a megváltozott munkaképességű dolgozók toborzása is nehézségekbe ütközik.

A közlemény idézi Balog Lajost, a Trenkwalder Rehabilitációs üzletágának vezetőjét, aki kifejtette, kevesen tudják, hogy egyes tartós egészségügyi problémával élő dolgozók jogosultak rá, hogy havonta a személyi jövedelemadójukból visszaigényeljék a mindenkori minimálbér 5 százalékát (idén ez az összeg 6900 forint). Ráadásul ez az összeg akár 5 évre visszamenőlegesen is jár, ami meghaladja a 400 ezer forintot. A jogszabály olyan betegségeket is ebbe a körbe sorol, mint például a laktózintolerancia, a cukorbetegség vagy a Crohn-betegség. A kedvezmény igénybevételére jogosító betegséget az adott munkavállalónak igazolnia kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

A Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. már több mint 20 éve jelen van Magyarországon, a cég a munkaerő-kölcsönzés területén az egyik piacvezető társaság, 10 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkezik. A Trenkwalder 2016-ban több mint 6000 kölcsönzött munkavállalót foglalkoztatott, nettó árbevétele pedig meghaladta a 15,7 milliárd forintot, miközben az évet 9,5 millió forintos veszteséggel zárta.

